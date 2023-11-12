في ذكري وفاته.. ما لا تعرفه عن يونس شلبي

القاهرة - محمد ابراهيم -

تحل علينا اليوم ذكري وفاة الفنان القدير الراحل يونس شلبي والتي وافته المنية في عام ٢٠٠٧ وفي هذا التقرير المًبسط سيرصد دوت الخليج الفني أبرز المعلومات عن الفنان الراحل يونس شلبي.

حياته الشخصية

يونس شلبي، الممثل المصري الراحل، وُلد في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية في عام 1941. حاز على درجة البكالوريوس من قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1969.

يونس شلبي

مشوراه الفني

بدأ شلبي مسيرته الفنية على المسرح، حيث لفت الأنظار بأدواره المميزة في مسرحيات مثل "مدرسة المشاغبين" عام 1973 و"العيال كبرت" عام 1979. في عالم السينما، وبدأت مشاركته منذ عام 1975 في فيلم "الظلال في الجانب الآخر". حصل على جائزة شرفية عن دوره في فيلم "عشاق تحت العشرين" من مهرجان المركز الكاثوليكي في عام 1980.

أما مجال الدراما التليفزيونية، شارك في مسلسلات مشهورة مثل "عيون"، "الستات ما يعملوش كده"، و"أنا اللي أستاهل". كما قام بأداء صوتي مميز في مسلسل الأطفال الشهير "بوجى وطمطم" للمخرج محمود رحمي.

زواجه

يونس شلبي، الذي تأسس له في المجتمع الفني، اختار أن يكون زواجه خارج دوائر هذا الوسط. توجه اتجاهًا عكسيًا حين قرر الزواج من امرأة من محافظة المنصورة، وأقام بربط عقد القران معها. أسس عائلته خارج الأوساط الفنية ورزق بأربعة أبناء. بصرف النظر عن الفجوة الفنية، أعرب يونس شلبي عن تفضيله للحياة الأسرية خارج دوائر المجال الذي عاش فيه مهنيًا، حيث رفض الارتباط داخل الوسط الفني.

وفاته

رحل عن عالمنا في عام 2007 نتيجة لأزمة تنفسية حادة، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا لا ينسى في مجالات المسرح، السينما، والتلفزيون.