في ذكرى ميلادها.. صورة "ملكة الإغراء" هند رستم الأكثر جراءة

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم 12 نوفمبر مولد الفنانة ناريمان حسين مراد رستم الشهيرة بـ "هند رستم"، إحدى جميلات السينما وصفها الأديب عباس العقاد بملكة التعبير، عشقها الجمهور ونجحت في أدوار الإغراء لعدة سنوات في السينما، هي قطة السينما، ملكة الإغراء والأدوار الساخنة، ولمعت في سماء الفن منذ دخولها المجال حتى وصلت لكونها أحد أهم الأيقونات فى تاريخ السينما.

يعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية صور هند رستم الأكثر جراء وذلك بمناسبة حلول في يوم عيدميلادها..

حياة هند رستم الشخصية



تزوّجت هند رستم مرتين، الأولى من المخرج حسن رضا وأنجبت منه ابنتها «بسنت» لكنها انفصلت عنه بعد ذلك، وتزوجت من الدكتور محمد فياض، وبعد زواجها منه اعتزلت الفن وتفرغت للاهتمام به وابنتها بسنت، توفيت هند رستم في الثامن من أغسطس عام 2011 عن عمر يناهز 79 سنة في إحدى المستشفيات الكبرى بمدينة الجيزة بعد صراع قصير مع المرض لم يدم أكثر من يومين حيث داهمتها أزمة قلبية نقلت على أثرها للعلاج في مركز الأطباء بمنطقة المهندسين.

هند رستم: بكرة لقب ملكة الإغراء

وكشفت الراحلة هند رستم في حوار صحفي سابق، عن أنّها لا تحب لقب "ملكة الإغراء" ولا تحب أن يصفها أحد به قائلة: "الله يسامحه مفيد فوزي هو اللي أطلق عليّ لقب ملكة الإغراء، أنا بغضب لما بسمعه"، بينما اعتزلت هند رستم السينما وهي في قمة تألقها بعد آخر أفلامها "حياتي عذاب" عام 1979، وزواجها من أستاذ طب النساء والتوليد الشهير الدكتور محمد فياض وعاشت معه حياة هادئة بعيدا عن الأضواء حتى رحلت عام 2011.

قصة هند رستم مع التعليم

قالت ابنة هند رستم (بسنت حسن رضا) مع الإعلامية لميس الحديدي، إن والدتها لم تستكمل تعليمها، لأن والدها أخرجها من المدرسة، لذلك بدأت العمل بالفن في عمر 15 سنة، كانت تحب التعليم والثقافة لذلك استقدمت مدرسة لغة فرنسية لتعلمها الفرنساوي في المنزل، مؤكدة أيضا على الجانب الإنساني للنجمة هند رستم وإنه ا لم تقم بحرمانها من والدها حسن رضا بالرغم من الانفصال، وورثت جمالها اللافت من والدها وأعمامها، الذين كانوا على درجة من الوسامة مثل نجوم هوليود، مشيرة إلى أن النجمة الراحلة دخلت عالم الفن بالصدفة ولم تسعى له.