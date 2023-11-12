في ذكى ميلاد هند رستم.. ما هو انتمائها الكروي

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم 12 نوفمبر مولد الفنانة ناريمان حسين مراد رستم الشهيرة بـ "هند رستم"، إحدى جميلات السينما وصفها الأديب عباس العقاد بملكة التعبير، عشقها الجمهور ونجحت في أدوار الإغراء لعدة سنوات في السينما، هي قطة السينما، ملكة الإغراء والأدوار الساخنة، ولمعت في سماء الفن منذ دخولها المجال حتى وصلت لكونها أحد أهم الأيقونات فى تاريخ السينما.

يعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية ميوال هند رستم الكروية وصفات برجها وذلك بمناسبة حلول في يوم عيدميلادها..

ميوال هند رستم الكروية

وكشفت هند رستم عن ميولها الكروية، وفي حديث سابق لها بمجلة الكواكب عام 1965، روت النجمة الراحلة موقف يعبر عن مدى حبها للزمالك قائلة، "أنا زملكاوية جدًا.. كنت فى لبنان عندما فاز الزمالك فى إحدى المباريات على الأهلي، ووقتها بنتي كلمتنى فى التليفون تبشرني بالخبر، رغم أنها أهلاوية ولقيتها بتقولى مبروك يا ماما أنتم كسبتم 3 صفر".

برج ملكة الإغراء هند رستم

تعد ملكة الإغراء هند رستم، من أبرز نجوم السينما المصرية، وتحمل صفات برج العقرب من حيث شخصيتها القوية والمميزة، يعرف عنها إنه ا صاحبة رأي قوي ومن أبرز الصفات التي يحملها العقرب النسائي قوة الشخصية، ويمكنك الحصول على قلب العقرب النسائي من خلال إعطاءه الثقة التي يحتاجها والوقوف بجانبه وقت الأزمات، يتميز مواليد العقرب النسائي بأنهم أكثر الأبراج حزمًا وجرأة، وتمتلك تركيزًا عاليًا، وتتصف بجاذبية كبيرة وشخصية قوية وعاطفية في الوقت ذاته فهي شغوفة في الحب، وتعطي الرجل الحب والدلع الذي يبحث عنه في الأنثى، فالأنثى لا تحب العلاقات العاطفية المُصطنعة، وتبحث دائمًا عن العلاقات المليئة بالحب والإخلاص والوفاء، تقدّر الأمانة والثقة في حياتها كثيرًا سواء في علاقاتها المهنية، أو الاجتماعية، والعاطفية لذا على الشخص أن يحذر من خيانتها، كونها لا تنسى بسهولة.

ألقاب هند رستم

إحدى جميلات السينما وصفها الأديب عباس العقاد بملكة التعبير،عشقها الجمهور ونجحت في أدوار الإغراء لعدة سنوات في السينما، هي ريتاهيوارت المصرية، قطة السينما، وصفتها الأقلام بملكة الإغراء والأدوار الساخنة، وبالرغم من شهرتها الواسعة في أداء هذه الشخصيات على الشاشة نظرا لملامحها الغربية وشعرها الأصفر إلا أنها ترفض بشدة هذا الوصف.

هند رستم: بكرة لقب ملكة الإغراء

وكشفت الراحلة هند رستم في حوار صحفي سابق، عن أنّها لا تحب لقب "ملكة الإغراء" ولا تحب أن يصفها أحد به قائلة: "الله يسامحه مفيد فوزي هو اللي أطلق عليّ لقب ملكة الإغراء، أنا بغضب لما بسمعه"، بينما اعتزلت هند رستم السينما وهي في قمة تألقها بعد آخر أفلامها "حياتي عذاب" عام 1979، وزواجها من أستاذ طب النساء والتوليد الشهير الدكتور محمد فياض وعاشت معه حياة هادئة بعيدا عن الأضواء حتى رحلت عام 2011.