نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد العوضي يعلن عن موعد نتيجة المسابقة التي أعلن عنها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الفنان أحمد العوضي رسالة إلى جمهوره ومتابعيه الذين شاركوا في المسابقة التي كان قد أعلن عنها في شهر أكتوبر الماضي وكتب منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد العوضي قائلًا: كل اخواتي اللي بيسألو عن المسابقه..

اول ما الأحداث تهدي ونطمن علي اخواتنا

هنعمل المسابقه والله وعد

إعلان أحمد العوضي عن المسابقة

يشار إلى أنه قد أعلن أحمد العوضي عن تعاقده على أحدث أعماله الدرامية والذي يحمل عنوان حق عرب والذي من المقرر أن يخوض به سباق موسم رمضان المقبل لعام 2024.



وكتب أحمد العوضي منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يعلن فيه عن مسابقة لمن يخمن شخصيته التي سوف يجسدها في مسلسل حق عرب.

وكتب أحمد العوضي قائلًا: (المساااابقه التانيه )

تم التعاقد علي مسلسل ( حق عرب ) رمضان ٢٠٢٤

انتاج سينرجي ( تامر مرسي )

تأليف محمود حمدان

اخراج اسماعيل فاروق

وده بفضل الله وبفضل دعم اخواتي وحبهم

اللي كل حاجه حلوه بتحصل بسببهم وجاييين النهارده ننبسط كلنا

المسابقه هتبقى ١٥٠ الف جنيه

١٠ هيكسبو كل واحد ١٥ الف

السؤالين

١ -(حق عرب )هيبقي شعبي ولا صعيدي

٢ - (حق عرب) هيبقي اكشن ولا رومانسي ولا كوميدي

معانا اربع ايام ونلم الورق والاختيار عشوائي زي ما اتعودنا

أحمد العوضي يشارك جمهوره كواليس فيلم الإسكندراني

وشارك أحمد العوضي جمهوره ومتابعيه مقطع فيديو له عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات، من كواليس تحضيره لفيلمه الجديد والذي يحمل عنوان "الإسكندراني" والمأخوذ عن رواية "الإسكندراني" للكاتب أسامة أنور عكاشة.

وكتب أحمد العوضي عليه معلقًا: الاسكندراني making

فيلم دباح ان شاء الله يليق بكل اخواتي.

مشاركة أحمد العوضي في رمضان 2024

يذكر أن تعاقد أحمد العوضي على أحدث أعماله الدرامية والذي سيخوض به السباق الرمضاني المقبل لعام 2024 والذي يحمل عنوان "حق عرب" بعد نجاحه الذي حققه في مسلسل "ضرب نار" الذي عرض رمضان الماضي لعام 2023.ا