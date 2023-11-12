نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلى علوى مطربة معتزلة في فيلم "مقسوم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تظهر النجمة ليلى علوى بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أفلام غنت فيها ليلي علوي من قبل..

فيلم "قبضة الهلالى"

كان أولها فيلم "قبضة الهلالى" حيث قدمت أغنية " أمبو لا" واستعراضها الشهير مع الأغنية،تدور أحداث الفيلم حول الدكتورة (ليلى الهلالي)، التي تعيش مع شقيقها (صابر الهلالي) المرشد السياحي ومحب الآثار والفنون القتالية الرياضية المختلفة، تنتظر ليلى وصابر مكافأة مالية 70 ألف جنيه خاصة بوالدهما الذي مات بعد تعرضه لحادث، تذهب لاستلام المكافأة نتيجة انشغال (صابر) في عمله، تتعرض ليلى لمحاولة اغتصاب، وبعد فشل هذه المحاولة نتيجة مشاهدة سيدة لهذه الحادثة، يقوم فيومي بسرقة أموال المكافأة وتتوالى الأحداث.

فيلم سمع هس

كما غنت أغنية حمص وحلاوة مع النجم ممدوح عبد العليم في فيلم سمع هس، تدور أحداث الفيلم حول الزوجان حمص وحلاوة أغانيهما في الشوارع، يعجب بلحنهما صفصف صاحب شركة تسجيل شرائط ويسجل لهما ألبوم غنائي، لكن يفاجآن بالمغني غندور الذي يسرق لحنهما ويستبدل الكلمات بكلمات أخرى لتكون أغنية وطنية، وتنجح الأغنية نجاحًا كبيرا، ولكنهما يقرران عدم الاستسلام ومقاضاته بسبب سرقة اللحن.

فيلم يا مهلبية يا

وأيضا غنت في فيلم يا مهلبية يا، وتدور أحداث فيلمها الجديد في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، يركز الفيلم على تاريخ المقاومة الشعبية ضد الاستعمار قبل وبعد ثورة 1952 في مصر، وذلك عن طريق عرض قصة «عتاب» الراقصة الشعبية في فترة الاحتلال البريطاني، والتي لديها إحساس بالواجب الوطني، فهي تساعد الفدائيين بالأموال والمعلومات، وتساهم في محاولة اغتيال الملك فاروق، لتحدث العديد من المفاجآت بعدها والتي تغير مجرى الأحداث.

فيلم "شوجر دادى"

وعرض للنجمة ليلى علوى فيلم "شوجر دادى" في مايو الماضى، والعمل من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وجوهرة وتامر هجرس عدد آخر من الفنانين، ومن ضيوف الشرف هشام عباس الذى يقدم أغنية أيضًا خلال الأحداث، ومروان يونس وسارة الدرزاوى.

فيلم " آل شنب"

ويذكر ان الفنانة ليلى علوى تنتظر عرض فيلم " آل شنب" ويشارك فى بطولته لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين