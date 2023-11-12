علا غانم: أفكر فى تقديم قصة حياتي في عمل فني وأحضر لعمل يناقش حقوق المرأة

القاهرة - محمد ابراهيم - اظهرت علا غانم سعادتها بالعودة للساحة الفنية بعد غياب 7 سنوات، كما كشفت عن رأيها في تقديم قصة حياتها في عمل فني ومشاريعها الفنية المقبلة، وذلك خلال لقائها ببرنامج IT'S SHOW TIME، الذي يُعرض على قناة cbc.

سبب ابتعاد علا غانم عن الساحة الفنية

وقالت علا: معروض عليّ تقديم قصة حياتي في عمل فني، وإن تمت كتابتها بشكل لائق وينقل تفاصيل حياتي، فلا أمانع تقديمها ولن أبخل على جمهوري بعمل عن قصة حقيقية.. ابتعدت لـ 7 سنوات عن الساحة الفنية وكان نفسي أحس بحب وتشجيع الجمهور لي، لأني من الممثلات اللاتي لا يقول لهن أحد كلمة برافو حتى تحافظن على أدائهن القوي، وفي النهاية شعرت بحب الناس لي وردود الأفعال الإيجابية حول عودتي فاقت توقعاتي.

علا غانم تكشف عن أحدث أعمالها

واختتمت علا غانم: كنت اعتقد أنني عند غيابي عن الفن ستغيب أعمالي عن الجمهور، ولكن تفاجأت بإذاعة أعمالي لأكثر من مرة كل شهر، مما يدل على حب الجمهور الكبير لي، كما أن الناس طالبوني بتقديم أكثر من عمل بعد فيلم أولاد حريم كريم.. أحضر لفيلم جديد يجمعني بـ إلهام شاهين وأنا أحبها كثيرًا، والعمل يناقش حقوق المرأة ومنتجه تواصل معنا وأبديت كل منا موافقتها، أيضًا أعد الجمهور بأن أكون ضيفة خفيفة عليهم في رمضان المقبل 2024.

اخر اعمال علا غانم في السينما

ومن ناحية أخرى، يُعرض حاليًا لـ علا غانم فيلم أولاد حريم كريم بالسينمات، والذي تشارك في بطولته مع مصطفى قمر، ويمثل الجزء الثاني من فيلم حريم كريم الذي عُرض في 2005، ويشارك في بطولة الجزء الثاني داليا البحيري، بسمة، خالد سرحان، بشرى، عمرو عبدالجليل، وتيام مصطفى قمر، والعمل من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس، يعد فيلم "أولاد حريم كريم" استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

علا غانم توجه رسالة لأهالي غزة

ويذكر ان النجمة علا غانم قد حرصت على انضمامها مع فريق متطوعي جمعية الهلال الأحمر المصري، برفقة مجموع من نجوم الفن لمساندة أهالي فلسطين بسبب ما يتعرضون له من ظلم، انهارت علا غانم من البكاء، أثناء تتطوعها في جمعية الهلال المصري، لتقديم المساهمة والدعم وتجهيز صناديق التبرع لفلسطين، وظهرت وهي ترتدي الملابس الرسمية لجمعية الهلال الأحمر المصري، وكشفت غانم وهي في نوبة بكاء هستيري أثناء لقائها مع برنامج “عرب وود "، تضامنها مع أهالي غزة، معلقة:" كلنا بنحبكم جدًا.. وكنا نتمنى وجودنا معكم، نحن عاجزون عن استئناف حياتنا بشكل طبيعي في مصر".

