حمادة هلال ينعي الفنان الراحل عثمان محمد علي

القاهرة - محمد ابراهيم - رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان عثمان محمد علي، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز 88 عامًا، وذلك حسبما صرح الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية.

وحرص الفنان حمادة هلال على نعي الفنان الراحل عثمان محمد علي حيث نشر صورة للفنان الراحل عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليها، قائلًا: “الله يرحمك يا راجل يا طيب”.

موعد جنازة عثمان محمد علي

ومن جانبه، كشف الفنان عزوز عادل عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية عن موعد جنازة الفنان القدير عثمان محمد علي، غدًا الإثنين ظهرًا بمسجد السيدة نفيسة.

نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنان عثمان محمد علي

ومن جانبه، نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، الفنان عثمان محمد علي، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل، في بيان جاء فيه “تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى؛ وفاة الفنان القدير عثمان محمد علي، وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل، ولابنته الفنانة سلوى عثمان؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

مرض الفنان عثمان محمد علي



وسبق أن كشف الفنان عثمان محمد علي، قبل ثلاثة أشهر، سبب غيابه السنوات الماضية بعد مشاركته في مسلسل حي السيدة زينب عن الوسط الفني، مشيرًا إلى أن حالته الصحية وراء اختفائه، حيث عاني من نزيف حاد في المخ ونقل على إثرها إلى المستشفى، وأثناء رحلة علاجه قطع علاجه بظهور خاص في الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما والذي عقد في أغسطس الماضي.