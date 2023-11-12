ليست المرة الأولى.. أحمد عز يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة Watch it

القاهرة - محمد ابراهيم -

دخل الفنان أحمد عز قائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة Watch it الرقمية بفليم العارف والممر، حيث تصدر فيلم الممر المركز الأول واحتل فيلم العارف المركز السادس، وسط منافسة كبيرة لعدد من الفنانين والأفلام.

ويعتبر هي ليست المرة الأولى التي يتصدر فيها عز قائمة الاعلى مشاهدة عبر نفس المنصة، حيث تصدر قبل ذلك بنفس الأفلام بالإضافة لفيلم كبيرة والجن وفيلم الجريمة، وفيلم الخلية.

تفاصيل فيلم الممر:

قدم عز فيه ملحمة عسكرية عن حرب الاستنزاف "ما بعد 1967 والتي سبقت حرب أكتوبر 1973، ليحقق 78 مليون جنيه، ولكنه يعتبر العمل الأكثر جماهيرًا الذي حقق تفاعل مع الجمهور عن عرضه تليفزيونيًا بعد العرض السينمائي مباشرًة، ليتم تكريم ابطاله أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

أبطال فيلم الممر:

وهو من إخراج شريف عرفة بمشاركة الابطال أحمد عز، إياد نصار، أحمد رزق وهند صبرى ومحمد الشرنوبي ومحمد فراج، أسما ابو اليزيد، محمد جمعة، حجاج عبد العظيم، شريف منير، وغيرهم من النجوم.

فيلم الممر

تفاصيل فيلم العارف:

العارف هو فيلم أكشن مصري من إنتاج من إخراج أحمد علاء الديب، وتأليف محمد سيد بشير وإنتاج تامر مرسى ومن بطولة أحمد عز وأحمد فهمى ومصطفى خاطر ومحمود حميده وكارمن بصيبص وركينً سعد.

تدور أحداث الفيلم حول فكرة حرب العقول في وقتنا المعاصر، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة. الفيلم مقتبس من قصة حقيقية بطلها الحقيقي المهندس احمد محمود عبدالحميد وقام أحمد عز بتجسيد شخصيته تحت اسم يونس محمد عبدالحميد وتحكي عن بوادر أعظم اختراق إلكتروني في العالم، وصاحب أول اختراق منظومة الكترونية داخلية في العالم.

أحمد عز

أعمال قادمة لـ أحمد عز:

ويذكر أن بدء عز تصوير أعماله فرقة الموت وأولاد رزق الجزء الثالث والذي من المقرر طرحهما في دور العرض السينمائية مطلع عام 2024.

كما شارك عز في افتتاح موسم الرياض الذي أقيم فعالياته منذ أيام كسفير للموسم هذا العام.

وجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد عز هو فيلم "كيرة والجن" الذي عرض في عيد الفطر الماضي، وشارك في بطولته أحمد عز، كريم عبدالعزيز، سيد رجب، هند صبري، وغيرهم من إخراج مروان حامد، وتأليف أحمد مراد.