فريدة سيف النصر: "لما بهاجم حد ببقى عارفه أني مش هشتغل لكن مش فارق معايا"

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة فريدة سيف النصر، أنها تفاجأت بأشخاص يتقاضون مبالغ مالية من أجل الوقوف ضد مصر، أو شخص يزايد على غيرة.

وتابعت فريدة سيف النصر، خلال مداخلة تلفزيونية عبر برنامج "تفاصيل" للإعلامية نهال طايل، المذاع عبر فضائية صدى البلد 2،:"لما أنت عندك ملايين من الأجور متنزلش لحد علشان ينتجلك بكام مليون والأمثلة كتير.. أنا لما بهاجم حد ببقى عارفه أني مش هشتغل لكن مش فارق معايا".

واستكملت فريدة سيف النصر، حديثها قائلة أنها قامت بتركيب كاميرات حراسة بعد سرقتها من المنزل لأكثر من مرة، حيث تعرضت حقيبتها الخاصة للسرقة عدة مرات وأيضا اكسسوارات غالية الثمن وملابس باهظة الثمن.

وأختتمت فريدة سيف النصر حديثها قائلة:"أنا بتسرق وأنا نايمة لأني نومي تقيل.. يعني لو حد شالني وأنا نايمة مش هحس بيه، وقصة أن الفن حلال أو حرام في حاجه اسمها وسط وممكن الفنان يقول آه أو لأ على حسب إختياراته".

مواعيد برنامج تفاصيل

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والأثنين والأربعاء من كل اسبوع من الساعه 8 مساءا حتى الساعه 10 مساءا والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الإحتماعية التي تمس حياتنا اليومية وتقدم حلول لهذه القضايا كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للسادة المشاهدين من اجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.