إيمي سمير غانم: عمري أنا ودنيا ما هنعمل ربع سمير غانم ودلال عبد العزيز.. ومينفعش الناس تقارنا بيهم

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الرياض - روايدا بن عباس - حلت الفنانة إيمي سمير غانم، ضيفه على برنامج كلام نواعم المذاع عبر شاشة تلفزيون قناة إم بي سي وان، وتحدثت عن رأيها في مقارنتها بوالديها سمير غانم ودلال عبد العزيز.

وقالت: عمري أنا ودنيا ما هنعمل ربع سمير غانم ودلال عبد العزيز، ومينفعش الناس تقارنا بيهم، مش صح، وحب الناس ليهم بيفيدنا.

وتابعت: بيشغلني الحياة اللي برا الفن أكتر، ودنيا واخدة طبع بابا وأنا واخدة طبع ماما، وبتعصب أكتر منها.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة إيمي سمير غانم، مسلسل رأس الرجاء الصالح، وهو عمل إذاعي عرض رمضان الماضي، بطولة كلا من: إيمي سمير غانم، حسن الرداد، بيومي فؤاد، منير مكرم، تأليف إخراج صفي الدين حسن.