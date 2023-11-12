أغنية عمرو دياب الجديدة “يا قمر”.. تعاون فيها مع الشاعر مصطفى حدوتهأغنية عمرو دياب الجديدة “يا قمر”.. تعاون فيها مع الشاعر مصطفى حدوته

انت الأن تتابع خبر أغنية عمرو دياب الجديدة “يا قمر”.. تعاون فيها مع الشاعر مصطفى حدوته والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن الشاعر مصطفى حدوته تعاونه مع الهضبة عمرو دياب في أغنية “يا قمر”، وهي التي تعتبر أول الأعمال التي تجمعهما، ومن المرجح أن يتم عرضها أثناء الفترة القادمة وتباعاً، وهي من أكثر الأشياء الذي ينتظرها الجميع في الوقت الحالي.

أغنية عمرو دياب الجديدة يا قمروقام عمرو دياب بتقديم أغنيه يا قمر الجديدة للمرة الأولي في واحدة من الحفلات الخاصة بالزفاف التي أحيها منذ العديد من الأيام، وحصلت على إعجاب عدد كبير من الحاضرين وتفاعل معها الكثيرين بشكل ملحوظ، وأيضاً حفظوا على كلماتها يدندنون بها معه خلال ساعات الغناء.

كلمات أغنية يا قمر

وتعتبر أغنية يا قمر من كلمات الشاعر مصطفى حدوته، وأيضاً ألحان عمرو دياب وتوزيع وسام عبد المنعم، وجاءت كلماتها كما يلي:

ياقمر لو في اتنين منك هيكونو اتنين قمرات

ياقمر لو في تلاتة منك هيبقو الأهرامات

لو كان فى أربعة منك أنا أحب أربع مرات

ويا نجمة لو خمسة منك هديكو خمس نجمات

وياستي لو ستة منك أنا أموت أنا في الستات

لو سبعة هيبقو عجايب الدنيا بس في شكل بنات

بس انتي مفيش زيك تاني واحدة ومالكيش أخوات

[عمرو دياب]

عمرو دياب

أعمال الشاعر مصطفى حدوته

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن الشاعر مصطفى حدوته حقق نجاح كبير أثناء الفترة الماضية، وهذا جاء بعدما تعاون مع الكثير من النجوم، ومن أهمها الأغاني التي انتشرت وحققت نجاح كبير أثناء الفترة الماضية ومنها “مخصماك” التي قدمتها الفنانة نوال، وأغنية “خمسة كل خميس” يقدمها الفنان محمد رمضان و”ملك السهر” و”تطبطب” مع الفنان محمد رمضان، وأغنية “وسع وسع” و”دب دب” مع الفنان أحمد سعد، وأغنية “بص الحركة دي” قدمها الفنان أحمد حلمي.