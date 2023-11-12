نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور مشاهير الفن.. داليا البحيري تحتفل بزفاف فريدة ابنة شقيقتها (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة داليا البحيري فى الإحتفال بزفاف "فريدة عصام زعتر" ابنة شقيقتها دينا البحيري والعريس "مهاب محمد البنهاوى" بحضور عدد من من نجوم الفن ولفيف من السفراء والمستشارين القضائيين وذلك داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة.

مشاهير الفن يحضرون حفل زفاف ابنة شقيقة داليا البحيري



حضرت داليا بصحبة زوجها حسن سامي وابنتها قسمت واقتصر الحضور الفني على بعض الأصدقاء المقربين ل داليا منهم أحمد فريد، خالد سرحان ومصطفى قمر ومصمم الأزياء العالمي هاني البحيري الذى صمم فساتين العروس ووالدتها دينا البحيري وخالتها داليا البحيري.



بدأ الحفل بفقرة fire works للفنان أحمد عصام واحيا الحفل محمود العسيلي ومصطفى قمر والراقصة الروسية ديانا وسط آجواء مليئة بالبهجة والرومانسية.

نبذة عن داليا البحيري ومشوراها الفني

هي ممثلة مصرية، من مواليد محافظة الغربية عام 1970، حصلت على درجة البكالوريوس في اﻹرشاد السياحي من كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، وعملت لفترة بعدها كمرشدة سياحية، ثم التحقت بالعمل كمقدمة برامج في القنوات الفضائية المصرية، ثم عملت كموديل وكانت من أهم عارضات الأزياء في مصر.

داليا البحيري تحصل على جائزة ملكة جمال مصر

فازت داليا بلقب ملكة جمال مصر عام 1990، ومثلت بلدها في مسابقتي "ملكة جمال الكون" و"ملكة جمال العالم" لنفس العام، وهو الأمر الذي مهد الطريق أمامها للتمثيل.

حيث بدأت مشوارها على الشاشة الفضية بمجموعة من الأفلام منها: “علشان ربنا يحبك” للمخرج رأفت الميهي عام 2000، و"الباحتاث عن الحرية" للمخرجة إيناس الدغيدي.

أبرز أفلام داليا البحيري

كما قامت ببطولة بعض الأفلام مثل: “محامي خلع” مع الفنان “هاني رمزي”، “السفارة في العمارة” مع النجم عادل إمام، “حريم كريم”، وفيلم “أحلام حقيقية”.

أبرز مسلسلات داليا البحيري

وقدمت كذلك بعض المسلسلات من بطولتها مثل: "صرخة أنثى"، “ريش نعام”، “في غمضة عين”، “يوميات زوجة مفروسة”، ومسلسل “القاصرات”٠