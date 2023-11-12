نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريدة سيف النصر: "لو حد شالني وأنا نايمة مش هحس بيه" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة فريدة سيف النصر، أنها تفاجأت بأشخاص يتقاضون مبالغ مالية من أجل الوقوف ضد مصر، أو شخص يزايد على غيرة.

تصريحات فريدة سيف النصر

وتابعت فريدة سيف النصر، خلال مداخلة تلفزيونية عبر برنامج "تفاصيل" للإعلامية نهال طايل، المذاع عبر فضائية صدى البلد 2،:"لما أنت عندك ملايين من الأجور متنزلش لحد علشان ينتجلك بكام مليون والأمثلة كتير.. أنا لما بهاجم حد ببقى عارفه أني مش هشتغل لكن مش فارق معايا".

واستكملت فريدة سيف النصر، حديثها قائلة أنها قامت بتركيب كاميرات حراسة بعد سرقتها من المنزل لأكثر من مرة، حيث تعرضت حقيبتها الخاصة للسرقة عدة مرات وأيضا اكسسوارات غالية الثمن وملابس باهظة الثمن.

وأختتمت فريدة سيف النصر حديثها قائلة:"أنا بتسرق وأنا نايمة لأني نومي تقيل.. يعني لو حد شالني وأنا نايمة مش هحس بيه، وقصة أن الفن حلال أو حرام في حاجه اسمها وسط وممكن الفنان يقول آه أو لأ على حسب إختياراته".

موعد عرض برنامج تفاصيل

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والأثنين والأربعاء من كل اسبوع من الساعه 8 مساءا حتى الساعه 10 مساءا والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الإحتماعية التي تمس حياتنا اليومية وتقدم حلول لهذه القضايا كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للسادة المشاهدين من اجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.



https://fb.watch/ogSyvf5tjm/?mibextid=Nif5oz

آخر أعمال فريدة سيف النصر

يذكر أن آخر أعمال فريدة سيف النصر كان مشاركتها في مسلسل «جعفر العمدة»، الذي عرض في موسم رمضان الماضي لعام 2023، وكان بطولة الفنان محمد رمضان وهالة صدقي، زينة، مي كساب، منة فضالي، إيمان العاصي، أحمد داش، منذر ريحانة، عصام السقا، جوري بكر، دعاء حكم، مجدي بدر، طارق النهري، زينة، هالة صدقي، أحمد فهيم، وغيرهم من الفنانين، وذلك بجانب ظهور خاص للفنان بيومي فؤاد الذي ظهر بشخصية والد الفنانة زينة، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.