انت الان تتابع خبر رغم تقدمها في العمر.. زينب العسكري تكشف سر جمالها !! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فاجأت الفنانة الشهيرة زينب العسكري الجمهور بعدما تحدثت عن سر جمالها رغم تقدمها في العمر، حيث كشفت الشر وراء ذلك.

وتلقت الفنانة البحرينية سؤال مباشر من التيك توكر الشهير سعود القحطاني، سألها عن سر احتفاضها بجمالها رغم تفدمها في العمر.

وعبر بث مباشر مع سعود القحطاني، تبادلا الحديث حول عدد من الأمور الخاصة والعامة، ليطرح التيك توكر السعودي سؤاله على الفنانة البحرينية قائلا: "أنتِ يا زينب العسكري من لما طلعتي وأنتِ نفس الوجه، كبرتي بردو نفس الوجه كيف"؟.

لترد زينب العسكري كاشفة عن سر جمالها واحتفاظها بشباب الوجه: "من الله لأن أنا من الداخل طفلة، لا أحقد على أحد وأنام وأنا مرتاحة ولا أتكلم على أحد".

أضافت زينب العسكري موضحة أن اتباعها هذه الطريقة انعكس على وجهها فأصبحت تبدو جميلة في عيون ناظريها: "هالأشياء ترى مأثرة فيني نفسياً، فمن داخلي مثل الأطفال شوفت الأطفال كيف يتعاملون بنفس حلوة؟ أنا كده".

وزينب العسكري، ممثلة وكاتبة ومنتجة بحرينية، استمر مشوارها الفني لأكثر من ثمانية عشر عامًا قدمت خلاله العديد من الأعمال كما قامت ببطولة عدد من المسلسلات كما إنها منتجة، اعلنت الاعتزال في عام 2009.