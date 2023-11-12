نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يونس شلبي لا يقبل بالهزيمة.. تعرف ما القصة ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل علينا اليوم ذكري وفاة الفنان القدير الراحل يونس شلبي والتي وافته المنية اليوم في عام ٢٠٠٧ الماضي ليترك أثرًا في قلوب الجمهور و كان من المعروف عن الفنان القدير الراحل أنه لا يقبل بالهزيمة فسيكشف في هذا التقرير دوت الخليج الفني عن ما قصة الهزيمة؟

ما هي قصة الهزيمة الذي لا يتقبلها يونس شلبي ؟

في السياق ذاته كان معروف عن النجم يونس شلبي وهو أنه زملكاوي متعصب ولا كان يقبل هزيمة نادي الزمالك كلما تكبد نادي الزمالك هزيمة مفجعة في أي مباراة، كان يونس شلبي ينتابه حزن وغضب يصل إلى حد الثورة، معبرًا عن تلك المشاعر بوضوح وقوة في وجه أي شخص يقف أمامه عند الحاجة.

يونس شلبي

حياته الشخصية

يونس شلبي، الممثل المصري الراحل، وُلد في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية في عام 1941. حاز على درجة البكالوريوس من قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1969

مشوراه الفني

بدأ شلبي مسيرته الفنية على المسرح، حيث لفت الأنظار بأدواره المميزة في مسرحيات مثل "مدرسة المشاغبين" عام 1973 و"العيال كبرت" عام 1979. في عالم السينما، وبدأت مشاركته منذ عام 1975 في فيلم "الظلال في الجانب الآخر". حصل على جائزة شرفية عن دوره في فيلم "عشاق تحت العشرين" من مهرجان المركز الكاثوليكي في عام 1980.

أما مجال الدراما التليفزيونية، شارك في مسلسلات مشهورة مثل "عيون"، "الستات ما يعملوش كده"، و"أنا اللي أستاهل". كما قام بأداء صوتي مميز في مسلسل الأطفال الشهير "بوجى وطمطم" للمخرج محمود رحمي.