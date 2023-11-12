نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى رحيله السابعة.. محمود عبدالعزيز مطلوب على محركات البحث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر اسم الفنان الراحل محمود عبدالعزيز تريند محركات البحث وخاصة منصة اكس "تويتر سابقًا" وذلك في ذكرى رحيل السابعة، حيث تفاعل عدد كبير مع هاشتاج محمود عبدالعزيز مطالبين المولي بالرحمة له، ومعبرين عن مدى فقدانهم له ولاعماله.

يعتبر واحدًا من أهم أعمدة الفن المصري والعربي، ولا يمكن لأحدًا أن يعوض مكانه، فهو الساحر وصاحب الأعمال الفنية المميزة، والرصيد الفني الحافل الذي لا يفنى ولا يتبدل، أنه الراحل محمود عبد العزيز الذي تمر اليوم ذكرى وفاته السابعة.

وقد قدم الساحر خلال مشوار الفني الكبير مجموعة متميزة من الأعمال الدرامية والتي نفتقدها اليوم في الفن، ولعل أهم ما كان يميز محمود عبدالعزيز عن غيره من أبناء جيله هو الآيفيهات.

وعلى الرغم أنه ليس الأول في هذه النقطة لكن تميز فيها، مما جعل هذه الآيفيهات مازالت موجودة حتى الآن ويستخدمها جمهور السوشيال ميديا في تفاعلاتهم اليومية.

ميلاد الساحر محمود عبدالعزيز:

الفنان محمود عبد العزيز من مواليد محافظة الإسكندرية التي تشهد على ولادة نجم صنع تاريخ فني وعربي لا مثيل له، فقد ولد في الرابع من يونيو عام 1964، وتخرج من كلية الزراعة، وغير مساره بعد ذلك إلى التمثيل، ليشهد عام 1973 على ميلاد نجم جديد تحت إشراف المخرج نور الدمرداش في مسلسل "الدوامة"، والذي كان بداية الانطلاقة الفنية للساحر محمود عبدالعزيز.

محمود عبدالعزيز

خطف الأنظار إليه في فيلم "حتى آخر العمر":

وفي عام 1975 خطف الشاب محمود عبدالعزيز الأنظار إليه من خلال لعبه لدور البطولة في فيلم " حتى اخر العمر" مع النجمة نجوى إبراهيم، لكن شهرته الحقيقية جاءت بعد عرض فيلم الحفيد هذة الملحمة السينمائية الخالدة في أذهان أجيال وأجيال.

لتتوالى بعد ذلك أعماله السينمائية التي وصلت إلى أكثر من 84 فيلم سينمائي، وتنوعت الأفلام ما بين الدراما والأكشن والكوميدي، واصبح بعض الجمل الحوارية من هذه الأعمال أشهر الإفيهات على مدار سنوات وسنوات.

ولعل أبرز هؤلاء الأعمال الساحر، الشقة من حق الزوجة، العار، إعدام ميت، الكيف، الكيت كات، جري الوحوش، ابو كرتونه، وغيرهم.

أشهر إفيهات الساحر محمود عبد العزيز:

واشتهر الراحل محمود عبدالعزيز في أفلامه بالعديد من الايفيهات التي يرددها جمهوره دائمًا، منها:لازم ندوش الدوشة بدوشة ادوش من دوشتها عشان متدوشناش، حد ليه شوق في حاجة، بحبك يا ستموني مهما الناس لموني، احنا اللي خلينا الشكرمون طاخ في التروالي.

الأعمال الدرامية للساحر محمود عبد العزيز:

وشهدت الدراما أيضًا على تميز الساحر محمود عبد العزيز، فقد قدم أعمال لا تعد ولا تحصي في الدراما، فلا احد يستطيع ان ينسي رأفت الهجان، محمود المصري، باب الخلق، جبل الحلال، وآخرهم كان مسلسل راس الغول.

محمود عبدالعزيز

وفاة محمود عبدالعزيز:

ويأتي عام 2016 وتحديدًا يوم 12 نوفمبر ليعم الحزن على مصر والوطن العربي، بوفاة النجم محمود عبدالعزيز بعد صراع مع مرض السرطان، ورحلة علاج امتدت لأشهر في عدة دول مختلفة، ليرحل عن عالمنا تاركًا خلفه أعمال فنية راسخة في الأذهان ونجلين يمتلكان نفس جينات الموهبة والتميز.

ويذكر أن أحيا الفنان محمد محمود عبدالعزيز ذكرى وفاة والده السابعة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

منشور محمد محمود عبدالعزيز:

وقال: "12 نوفمبر الذكرى السنوية السابعة للسند والضهر والغالي والحبيب، أبويا وابني وأخويا وصاحبي وأستاذي ومعلمي وقدوتي (الم- اشتياق- راحة نفسية) أحاسيس متضاربة ومجتمعة في نفس اللحظة بداخلي في مكان لا يوجد به سوى الحقيقة الوحيدة في هذه الحياة وهي الموت".