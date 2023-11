نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكاية "روحى فيك" الحلقة 6.. نجاة محمد كيلانى من الموت (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أحداث الحلقة السادسة من حكاية «روحى فيك» ضمن حكايات مسلسل «55 مشكلة حب»، للنجمة عائشه بن أحمد وآخرين، على العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة ON الفضائية وعبر منصة Watch It الإلكترونية، فى تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وجاء في بداية أحداث الحلقة السادسة من حكاية "روحي فيك"، نجاة "خالد_ محمد كيلاني" من الموت غرقا في حمام السباحة، حيث أن زوجته "سحر_ عائشة بن أحمد"، قالت له بعد أن فاق من النوم حيث أنك تم إنقاذك من الغرق وأن أتضح أنك لا تعرف تعوم.

كما جاء في الأحداث، إخبار "سحر_ عائشة بن أحمد" لطليقها "ثابت_ نور محمود"، بأنها تزوجت من "خالد - محمد كيلاني" وأنها تقضي معه حاليًا شهر العسل"، ثم راقبها طليقها حتى يتأكد، وبالفعل وجدها معه فى السيارة.

وانتهت الحلقة 6 من حكاية "روحي فيك"، على مكالمة "سحر_ عائشة بن أحمد"، لصديقتها "ندى_ هلا السعيد" في التليفون، والتي قالت لها أنها خائفة، وذلك بعد أن ظهرت الروح التي تشبها ل "خالد_ محمد كيلانى".

وتعرض حكاية "روحى فيك" من يوم الأحد إلى يوم الخميس على قناة ON الساعة 8 مساءً وتعاد الساعة 1 صباحًا والساعة 12ظهرًا، كما أن تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الأصلية.

ابطال حكاية روحي فيك

وجدير بالذكر أن حكاية «روحى فيك» هى الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل «55 مشكلة حب» والذى تتضمن نخبة من النجوم أبرزهم: النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود، فراس سعيد، محمد كيلانى، هلا السعيد، سمر مرسى، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم منذر ريحانة، حسام فياض وآخرين، وهى من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبد العاطى وأشراف عام ماجد جاب الله ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى.