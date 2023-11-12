نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تأجليها.. عمرو دياب يعلن عن الموعد الجديد لحفله في دبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النجم عمرو دياب عن موعد حفلته في دبي، وذلك بعد تأجيلها بسبب أحداث غزة وتضامنًا مع الشعب الفلسطينيين، حيث كان من المقرر إقامتها في شهر أكتوبر الماضي.

وقام عمرو دياب بإعلان الموعد الجديد للحفل عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، فيديو من حفلاته، معلقًا: “حفلة عمرو دياب تعود من جديد في دبي يوم السبت الموافق 18 نوفمبر”.

تضامنًا مع أهالي غزة.. عمرو دياب يعلن تأجيل حفله بدبي

وفي وقت لاحق، أعلن الفنان عمرو دياب عن تأجيل حفله والذي كان من المقرر إقامته في دبي غدًا الجمعة بساحة كوكاكولا أرينا تضامنًا مع الأحداث في فلسطين.



ونشر عمرو دياب عبر حسابه على "الفيسبوك"، منشورًا يعلن عن تأجيل الحفل باللغة الانجليزية، حيث كتب: "بسبب الأحداث المؤسفة التي تشهدها غزة، تم تأجيل حفل عمرو دياب في كوكا كولا أرينا حتى إشعار آخر. قلوبنا مع شعب فلسطين، ونحن نقف معهم خلال هذه الأوقات الصعبة".



واتفق الفنان عمرو دياب مع منظمي الحفل على تأجيله تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وأهل قطاع غزة لحين اشعار وقت آخر، حدادًا على شهداء فلسطين الذين سقطوا في العدوان الصهيوني الأخير.

عمرو دياب يتبرع للهلال الأحمر لدعم فلسطين



ومن جانبه، قرر عمرو دياب التبرع بخمسة ملايين جنيه لصالح مؤسسة الهلال الأحمر المصرية في إطار تقديم المساهمة لدعم الشعب الفلسطيني، كما ووجه شكره لجميع المتطوعين والعاملين في كافة المبادرات الإنسانية لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.



الجدير بالذكر أن قام دياب بتغيير صورة الصفحة الرسمية له على جميع مواقع التواصل الاجتماعي إلى علم فلسطين، وذلك دعمًا منه للشعب الفلسطيني على أثر الأحداث الجارية والهجوم الذي تشنه إسرائيل عليها وخاصةً بعد قصف مستشفى المعمداني.