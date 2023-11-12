نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. آخر حوار للفنان عثمان محمد علي مع النته قبل أيام من وفاته في "واحد من الناس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء غدًا الإثنين نوفمبر الجاري يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي، الفنانة سلوى عثمان مع والدها الفنان الراحل عثمان محمد علي قبل أيام من وفاته، حيث ترك في رصيده الفني أكثر من 250 عمل فني.

وتتناول الحلقة ولأول مرة كشف العديد من الأسرار والكواليس الخاصة والتي تذاع ولأول مرة عن الفنان الراحل والذي يتحدث عن بدايته بالتمثيل ودفعته من النجوم ومنهم كرم مطاوع وحسن يوسف وجلال الشرقاوي، ومشاركته في العديد من الأعمال والمسلسلات ومنها الفرسان والفسطاط وابو جعفر النعمان، ولن اعيش في جلباب أبي، وعن علاقته بإبنته سلوي عثمان واخيها، ورأيه في مشوارها الفني.

سلوى عثمان تكشف أسرار في حياتها الشخصية

كما تتحدث سلوي عثمان عن نشأتها وبدايتها ومشوارها الفني وعلاقتها بوالدها وماذا تعلمت منه في مجال الفن، وعن أعمالها الفنية المتعددة، وايضًا عن حرمانها من نعمة الأمومة ومدي تأثير هذا الأمر عليها، يذاع واحد من الناس في العاشرة مساء غدا على شاشة قناة الحياة.

وفاة الفنان عثمان محمد علي

رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان عثمان محمد علي، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز 88 عامًا، وذلك حسبما صرح الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية.