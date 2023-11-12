نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عرضه بيومين tiger 3 الفيلم الأضخم هذا العام بشهادة النقاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز فيلمTiger 3 بقلوب الجميع بعد عرضه، حيث كانت الآراء حول الفيلم مبشرة للغاية ووصفه الأغلب أنه اضخم فيلم أكشن في بوليوود هذا العام، كما أنه أضخم جزء في سلسلة المخابرات

وكان الإقبال على الفيلم رائع في فترة الصباح والظهر حتى الآن وعبر النقاد على الأمر حيث أن الآمال زادت حول ان إفتتاحية الفيلم سوف تقدر بأكثر من 40 كرور وهي إفتتاحية ضخمة نظرًا لليوم "اسوأ يوم في تاريخ البوكس أوفيس الهندي" وهي الأضخم أيضا في ذلك اليوم على حد قولهم.

تفاصيل فيلم tiger 3:

والفيلم من بطولة سلمان خان وهو الجزء الثالث من سلسلة tiger والتي حققت نجاحًا كبيرًا منذ طرح الجزء الأول لها، وقد كشفت الشركة المنتجة عن ضيوف شرف الفيلم وهما شاروخان بشخصية باثان التي قدمها في فيلمه "Pathan" الذي عرض مؤخرًا، والنجم هيريثيك روشان بشخصية كابير والتي قدمها في أحد أفلامه الشهيرة عن الجواسيس.

ومن المقرر عرض الفيلم في مصر والدول العربية في الخامس عشر من نوفمبر الجاري.

ويشارك في بطولة العمل كل من سلمان خان عودة كاترينا كيف في دور البطولة النسائي، ومشاركة عمران هاشمي في دور رئيسي، بجانب مجموعة من نجوم الهند وضيوف الشرف

والفيلم تنتجه شركة الإنتاج السينمائي Yash Raj Films وهو من إخراج كل من Kabir Khan و Ali Abbas Zafar.

فيلم تايجر

فريق عمل tiger 3 يحتفلون بعيد الديوالي:

وفي سياق آخر قد حرص فريق عمل الفيلم على الاحتفال بعيد الديوالي مع جمهورهم، حيث قاموا بنشر مقطع فيديو طلبوا من خلاله الجمهور على الاحتفال بأعياد الديوالي مع تايجر وفريقه، بطريقة منهم لحث الجمهور على الذهاب لمشاهدة الفيلم.

رأي الناقد الهندي تاران أدارش عن الفيلم:

ويذكر أن قام الناقد تاران أدارش بمدح سلمان ورفاقه حيث كتب عبر منصة أكس:إنه نجاح ساحق وأنها عودة سلمان خان مره أخرى للزئير وأن كاترينا سوف تصدمك بقوة الأكشن وحالتها الرائعة وعمران هاشمي خصم قوي، سلمان خان عاد للانتقام مع Tiger 3 وقد أعطي تقيمه للفيلم خمس نجوم.