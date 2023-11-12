في ذكرى ميلاد ملك المسرح.. ما لا تعرفه عن محمود القلعاوي

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت علينا اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمود القلعاوي والذي عرف واشتهر بحبه للمسرح والذي ولد في مثل هذا اليوم 12 نوفمبر 1939 وتوفي في يوم 10 ديسمبر 2018.



نبذة عن محمود القلعاوي

هو ممثل مصري كوميدي، وهو ابن الفنان عبد الحليم القلعاوي وشقيق إحسان القلعاوي، وهو حاصل على ليسانس الحقوق عام 1964.

حياة محمود القلعاوي الشخصية

شارك في العديد من البطولات المسرحية وأهم هذه الأعمال: "أولاد دراكولا" و"عبده يتحدى رامبو" والجوكر "واحد لمون والتاني مجنون" أنت حر و "العم النبيل" و"عفاريت من ورق " و"دون كيشوت ووارك وراك. لمع في الكوميديا وصار محاصرا فيها، فعرض له عدة أعمال منها: "رحلة المليون" و"برج الكابر".



أعمال محمود القلعاوي

أعمال محمود القلعاوي الدرامية

1977 - الذين يحترقون

1984 - رحلة المليون

1988 - صابر يا عم صابر

1999 - بدارة

2000 - فايز التوش 2000 مع الفنان القطري غانم السليطي.

2005 - أنا وهؤلاء [2]

2007 - تعيش وتاخد غيرها.[2]

افلامعدل

الرجل الذي عطس مع سمير غانم

هدى ومعالي الوزير

أحضان الخوف

قمر الليل

صباح الخير يا سيناء

برج المراهقين

على سبايسي

عليش دخل الجيش

أعمال محمود القلعاوي المسرحية

مسرحية انا مين فيهم مع ميمي جمال

مسرحية المحظوظ. مع سمير غانم

مسرحية عبده يتحدى رامبو. مع محمد نجم

مسرحية واحد لمون والتانى مجنون. مع محمد نجم

مسرحية أولاد دراكولا. مع محمد نجم

مسرحية واد عفريت. مع محمد نجم وفؤاد خليل

مسرحية خد الفلوس وإجرى مع أحمد آدم

مسرحية دربكة همبكة مع محمد نجم وميمي جمال

مسرحية وراك وراك مع ميمي جمال ومحمود الجندي

مسرحبة أنا ومراتي ومونيكا مع سمير غانم

مسرحية افتح المحضر مع وحيد سيف

مسرحية كناس وناس

مسرحية أنت حر مع محمد صبحي وشريهان

مسرحية المهزوز مع محمد صبحي وشريهان

مسرحية الجوكر مع محمد صبحى

مسرحية علي بيه مظهر مع محمد صبحي

مسرحية عازب وثلاث عوانس مع صلاح ذو الفقار

وفاة محمود القلعاوي

توفي في يوم الإثنين 10 ديسمبر 2018 بمنزله بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ 79 عاما.

