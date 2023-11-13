نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "توقعات مفرحة".. ميشال حايك يتنبئ بعد أحداث لمصر في عام 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ميشال حايك، اخر توقعات ميشال حايك، العراف اللبناني ميشال حايك، مع اقتراب نهاية السنة الجارية وبداية سنة جديدة يزداد اهتمام الناس بقراءة التوقعات حول السنة القادمة، ولذلك يقوم عدد كبير من الناس بالبحث على توقعات العرافين حول عام 2024، ولذلك تقدم لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية توقعات العراف اللبناني ميشال حايك المتعلقة بعام 2024.

ميشال حايك

العراف ميشال حايك

العراف اللبناني ميشال حايك ولد عام 1967 ببلدة لبنانية تعرف باسم "بيت شباب " وبداء في تقديم توقعاته منذ عام 1985، وأطلق عليه البعض اسم نوستراداموس العرب.

توقعات ميشال حايك عن طوفان الأقصى منذ بداية 2023

حيث ظهر العراف اللبناني ميشال حايك في إحدى الحلقات التلفزيونية الخاصة بالتوقعات ليلة رأس السنة لعام 2023، وتوقع في هذه الحلقة بكل الأحداث الجارية في فلسطين حاليًا، وصرح بهذه التنبؤات قائلا:

ثلاثيه الدم " بالروح بالدم نفديك يا اقصى" هذا الشعار سوف يتحول لشعار معركة وسوف تحدث احداث ستفزع اسرائيل بالمرحلة المقبلة، واضاف أيضا أن وقت وقوع هذه الأحداث سوف يتزامن مع أحد الاعياد اليهودية، وأضاف قائلا: اهداف كتائب القسام الجديدة سوف تكون بمثابة مفاجات للعالم، وان زمن اللاوعي الحربي لإسرائيل قادم وزمن الانتصار ولى، وأن المسجد الأقصى هيكون محور الإهتمام وارض الأحداث.

و بالفعل حدثت هذه التوقعات منذ بداية طوفان الأقصى في 7 اكتوبر الماضي وتتزامن هذه الأحداث مع احتفالات اليهود بعيد خاص بهم في هذه الفترة.

توقعات ميشال حايك للعالم 2024

حيث توقع العراف اللبناني ميشال حايك بسقوط نيزك ضخم في إحدى البلدات بتركيا وحدوث هزات أرضية جديدة مع بداية عام 2024

وتوقع أيضا بهزيمة روسيا في اوكرانيا وأن ذلك سوف يزلزل عرش بوتين وسوف تكون هذه الأحداث الروسية بداية جديدة لمولد شخصية عسكرية روسية تطيح بالرئيس الروسي نتيجة لانقلاب عسكري وبالإضافة إلى ذلك توقع بانهيار حلف الناتو 2024

ميشال حايك

توقعات ميشال حايك لمصر في 2024

جائت توقعات ميشال حايك بتنبؤات قد تسعد الشعب المصري في الفترة القادمة وعلى رأس هذه التوقعات اكتشاف الكثير من النفط في الأراضي المصرية وتنبئ أيضًا باكتشاف اثري كبير سوف يجعل العالم كله يقف ليشاهد هذا الاكتشاف، وسوف يفوق اكتشاف مقبرة توت عنخ امون الذي تم اكتشافها منذ اكتر من 100 عام.

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