انت الأن تتابع خبر "علياء بسيوني مصدومة".. أول ظهور لـ أحمد سعد بجانب حبيبته الجديدة التي طلق زوجته بسببها !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مازال الجمهور يبحثون عن السبب الرئيسي لطلاق الفنان المصري أحمد سعد وزوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني، حيث اثار خبر طلاقهم الكثير من الجدل.

تسائل الجميع، هل هناك امرأة أخرى دخلت في حياة الفنان أحمد سعد وتسببت في طلاقه من زوجته علياء بسيوني بهذه السرعة.

صفحة "شربليتا" المهتمة بأخبار الفن والمشاهير يدورها فاجأت الجمهور بعد أن أكدت وجود علاقة بين الفنان المصري أحمد سعد والفنانة اللبنانية مها فتوني.

حيث أكدت أنه بدأ في دعمها لكي تصبح نجمة وذلك من خلال تقديمه أغنية جديدة معها.وكانت علياء بسيوني زوجة أحمد سعد قد اعلنت عن طلاقهما، وذلك من خلال ستوري عبر انستغرام، جاء فيها : الحمد الله على كل شئ ، تم الطلاق بيني و بين احمد من شوية بناء على رغبته .. حابة اشكر احمد جدا على اصله الـ الغير طيب و معدنه السئ وحابة اقوله شكرا على قرارك اللحظي الغير موفق في خراب بيتنا وتدمير اسرتنا الجميلة الانا حقيقي تعبت فيها لوحدي تماماً و حاولت و عديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الاسرة دي.

واكملت علياء : وعشان المشوار الانا ابتديته ومكنتش حابة انه ينتهي . شكراً على توقيتك الجميل وانا قاعدة ببنتي 3 ايام وانت مش عارف حاجة عشان مشغول الساحل و خروجاته وبعدها شغلك . اكبر شكر على المقلب الانا اخدته في العلاقة دي و الكنت فاهمة ان ليها قيمة ببني وبضحي وبتنازل عشانها و انت طلعتها والا تسوى . ربنا معايا انا و بناتي في الجاي و ينتقم منك و يديلك على اد كل حاجة حصلت.