في ذكرى ميلاد محمود القلعاوي.. قصة حذف إفيه له من مسرحية الجوكر

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت علينا اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمود القلعاوي والذي عرف واشتهر بحبه للمسرح والذي ولد في مثل هذا اليوم 12 نوفمبر 1939 وتوفي في يوم 10 ديسمبر 2018.



نبذة عن محمود القلعاوي

هو ممثل مصري كوميدي، وهو ابن الفنان عبد الحليم القلعاوي وشقيق إحسان القلعاوي، وهو حاصل على ليسانس الحقوق عام 1964.

قصة حذف إفيه لمحمود القلعاوي من مسرحية الجوكر

وقال محمود القلعاوي خلال لقاء سابق له مع إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة": "كان أحلى إفيه في المسرحية شاله التليفزيون المصري، اللي هو كان محمد صبحي بيقولي فيها أمك غسالة، رحت قايل له ست الحبايب يا حبيبة يتقال عليها غسالة، أمي أنا غسالة ثم ما هي بطلت".

وتابع محمود القلعاوي: "الإفيه بتاع بطلت ياخد أكتر من إفيه الغسالة وكل ده بيخدم في الإفيهات"، متابعًا "كنت باخد كلام محمد صبحي أعمل له فَرْشة، وأقول حاجة من عندي، الخازوق بقى إن أنا خلصت المشهد والمفروض بقول لمحمد صبحي هات إيدك يا عم أيوب، عشان يقوم، ببص ملقتش الفنانة ماجدة فاضطريت أقول أي كلام لحد ما ماجدة دخلت".

وأوضح محمود القلعاوي خلال البرنامج أنه قام بـ "لوم" الممثلة ماجدة على تغيبها عن خشبة المسرح، لترد الفنانة على القلعاوي "مكنتش قادرة.. كنت لازم أروح الحمام.. كنت بموت".



اعتزال محمود القلعاوي

وكشف محمود القلعاوي في أحد حواراته الفنية، عن الأسباب التي دفعته إلي اعتزال الفن فقال إن المسرح الذي كان سببًا في شهرته وانتشاره لم يعد كما كان، مشيرا إلى أنه لم تتوفر لديه القدرة على الانسجام مع الظروف الموجودة حاليا.

وأضاف الراحل محمود القلعاوي أنه في الفترات الأخيرة كان يستعان به كضيف شرف في بعض الأعمال وأنه لم يكن يرى مانعا في ذلك، لافتا إلى أن أماكن التصوير كانت بعيدة، علاوة على أنه كان يطلب منه العودة إلي التصوير في اليوم التالي، الأمر الذي كان يسبب له إرهاقا شديدا.



وفاة محمود القلعاوي

توفي في يوم الإثنين 10 ديسمبر 2018 بمنزله بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ 79 عاما.