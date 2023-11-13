بالدعاء.. داليا مصطفى تنعى عثمان محمد علي

القاهرة - محمد ابراهيم - رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان عثمان محمد علي، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز 88 عامًا، وذلك حسبما صرح الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية.

ونعت الفنانة داليا مصطفى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” قائلة: "ربنا يرحمك ويغفر لك يارب.. ممكن تدعو له بالرحمة"

النجوم ينعون عثمان محمد علي

وحرص الفنان إدوارد على نعي الفنان الراحل عثمان محمد علي حيث إستعان بإحدى الشخصيات الفنية التي جسدها في إحدى أعماله، وعلق عليها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، قائلًا: “مع السلامة يا عم حسين ربنا يرحم الفنان الكبير عثمان محمد علي ويصبر بنته الفنانة سلوى محمد علي ربنا يرحمك”.

ونعت الفنانة نهال عنبر الفنان الراحل عثمان محمد علي حيث نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة الفنان الراحل، وعلقت: “انتقل إلى رحمة الله الفنان الكبير / عثمان محمد علي، والد الزميلة الفنانة/ سلوي عثمان.عن عمر ٨٨ عام بعد صراع مع المرض.أسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة”.

موعد جنازة عثمان محمد علي

ومن جانبه، كشفت الفنانة سلوى عثمان عن موعد جنازة الفنان الكبير عثمان محمد على غدًا الإثنين ظهرًا مسجد الشرطة الشيخ زايد والعزاء الثلاثاء في نفس المسجد.

نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنان عثمان محمد علي

ومن جانبه، نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، الفنان عثمان محمد علي، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل، في بيان جاء فيه “تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى؛ وفاة الفنان القدير عثمان محمد علي، وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل، ولابنته الفنانة سلوى عثمان؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.