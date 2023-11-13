بعد وفاة والدها سلوى عثمان تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة سلوى عثمان تريند محركات البحث المختلفة، وذلك بعد إعلان وفاة والدها الفنان عثمان محمد علي بعد صراع مع المرض.

ودعا عدد كبير من الفنانيين والمتابعين لها بالصبر والسلوان ووالدها بالرحمة والمغفرة، من خلال حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة

نعي النجوم للفنان عثمان محمد علي:

وكتب نبيل الحلفاوي على موقع اكس قائلًا:" رحم الله الفنان الراقي المحترم عثمان محمد علي وخالص العزاء للزميلة سلوى عثمان وباقي أسرته وتلاميذه ومحبيه وللساحة الفنية".

وكتب الفنان إسلام إبراهيم على نعيًا للفنان عثمان محمد علي عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، قائلًا: “ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته خالص العزاء للفنانة سلوى عثمان”.

وقال إدوارد الذي استعان بأحد الشخصيات التي جسدها النجم الراحل:" مع السلامة يا عم حسين ربنا يرحم الفنان الكبير عثمان محمد علي ويصبر بنته الفنانة سلوى محمد علي ربنا يرحمك”.

حرص الفنان حمادة هلال على نعي الفنان الراحل عثمان محمد علي حيث نشر صورة للفنان الراحل عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليها، قائلًا: “الله يرحمك يا راجل يا طيب”.

موعد جنازة عثمان محمد علي

ومن جانبه، كشفت الفنانة سلوى عثمان عن موعد جنازة الفنان الكبير عثمان محمد على غدًا الإثنين ظهرًا مسجد الشرطة الشيخ زايد والعزاء الثلاثاء في نفس المسجد.

أعمال قادمة لسلوى عثمان:

تشارك الفنانة سلوى عثمان، حاليًا في مسلسل "الوصفة السحرية"، الذي يواصل صناعه إجراء التحضيرات الخاصة به، استعداد لطرحه قريبًا، وتظهر خلال الأحداث بدور حماة الفنان إسلام جمال ووالدة الفنانة بسمة داوود.

ويضم في قائمة أبطاله كلًا من: شيرى عادل، إسلام جمال، ميرهان حسين، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.

ما هي آخر أعمال سلوى عثمان؟





وفي سياق آخر، شاركت الفنانة سلوى عثمان، مؤخرًا في مسلسل "نصي التاني"، وجسدت خلاله دور والدة النجم علي ربيع، وهو بطولة علي ربيع، محمود البزاوي، رنا رئيس،محمد محمود، وفاء عامر، أسماء أبو اليزيد، بسنت شوقي، ياسمين رئيس، ميرنا نور الدين، جيلان علاء، إيمان السيد، وغيرهم، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج عمرو صلاح.