انت الأن تتابع خبر هجوم حاد وعنيف من ريهام سعيد ضد محمد صلاح.. لن تصدقوا بماذا وصفته!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت على صفحات بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة هجوم على النجم محمد صلاح لاعب المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنكليزي، بسبب سكوته المريب حول المجازر التي تحدث في قطاع غزة من الجيش الصهيوني ضد الأطفال والنساء والشيوخ العزل.

وكان الكثيرون يعقدون عليه آمالاً كبيرة لإيصال صوت الفلسطينيين إلى العالم لكنه خيب تلك الآمال بصمت غريب وعدم التفاعل على أي حدث ما دفع أكثر من مليون شخص لإلغاء متابعته على حسابه بـ"إنستغرام".

وفي هذا الصدد شنت الإعلامية ريهام سعيد هجوماً عنيفاً ضد محمد صلاح بسبب عدم تفاعله مع الاحداث الجارية الآن في فلسطين والمجازر التي يفعلها الجيش الصهيوني في قطاع غزة.

وقامت ريهام، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، بتوجيه رسالة لمحمد صلاح، قائلة له: "بيعدي مواقف على الواحد لازم يقول الحقيقة. حصلت لي مشاكل كتير عشان بس قلت الحقيقة خسرت فلوس وإيمدج بس كسبت احترامي لنفسي".

وتابعت مهاجمة إياه: "نصيحة من واحدة أكبر منك صدقني الرازق هو الله وأنت كنت فرصة كويسة أوي إن العالم يسمعنا. بصراحة كل الي عملته إني قلت لابني محمد صلاح باد جاي ماتحبوش. خسارة".