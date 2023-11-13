نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاد محمود القلعاوي.. تعرف على أجره في مسرحية الجوكر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت علينا اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمود القلعاوي والذي عرف واشتهر بحبه للمسرح والذي ولد في مثل هذا اليوم 12 نوفمبر 1939 وتوفي في يوم 10 ديسمبر 2018.



نبذة عن محمود القلعاوي

هو ممثل مصري كوميدي، وهو ابن الفنان عبد الحليم القلعاوي وشقيق إحسان القلعاوي، وهو حاصل على ليسانس الحقوق عام 1964.

أجر محمود القلعاوي في مسرحية الجوكر

“مسرحية الجوكر كانت وشّ السعد عليّ”، كذلك قال محمود القلعاوي الذي قام بدور "شوكت" في المسرحية مع الفنان محمد صبحي، وكانت هذه المسرحية عام 1979 انطلاقته الحقيقية للفن والجمهور، رغم أن أول مشاركاته السينمائية كانت عام 1971 بفيلم "لعنة امرأة"، بطولة الفنان الراحل فريد شوقي والراحلة ناهد شريف.

وأوضح محمود القلعاوي، فى أحد اللقاءات له: "وصل أجري في أول سنة عمل فيها 400 جنيه وتم رفع الأجر في السنة التالية ليصل إلى 600 جنيه، ولكن عندما طُلب منا أن نسجل لعرضها في التليفزيون مع مكافأة قيمة فوجئت بأن هذه المكافأة هي مبلغ 40 جنيهًا".

وقال محمود القلعاوي عن كواليس المسرحية: "ذهبت لصبحي وكانوا يستعدون للمسرحية، وكنت أهنئه فوجدته يقول لي انتظر، أنت ستعمل معي بالمسرحية، وانتظرت 3 أيام في الصالة أشاهد المسرحية، وفي اليوم الرابع أخذت ملابسي وذهبت لأقوم بالدور، وجلال الشرقاوي قال لي (هتشتغل إزاي.. إنت ماعملتش ولا بروفة)، لكني قمت بالدور وشاركت دون بروفة، وأفسدت المسرحية لمدة أسبوع تقريبًا، وفي مشهد أيوب فوجئت به، وكانت معانا ماجدة الخطيب قبل هناء الشوربجي، وكانت هتموت من الضحك، وأراد الله أن يجعل مني نجمًا بمشهد سقوط أيوب".

وأشار محمود القلعاوي، إلى أن الرقابة تدخلت في المسرحية، قائلًا: "أحلى إفيه تم حذفه بسبب رقابة التليفزيون، كان يقول (أمك.. غسالة)، وأنا أرد (ست الحبايب يتقال عنها غسالة.. ثم.. دي بطلت)، وكنت آخذ الإفيه وأرد من عندي، لكن فور انتهائي من المشهد مددت يدي لعم أيوب حتى يقف، ولم أجد ماجدة لأنها دخلت الكواليس، فقلت أي كلام حتى دخلت ماجدة، وبعد المشهد قلت لها (معقول تسيبيني في المسرح)، لترد مش قادرة.. كان لازم أدخل الحمام".

وفاة محمود القلعاوي

توفي يوم الإثنين 10 ديسمبر 2018 بمنزله بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ 79 عاما.