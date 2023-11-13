نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد شائعات استبعاده.. محمد سلام يستأنف دوره في "الكبير أوي 8" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد الفنان محمد سلام للوكيشن تصوير مسلسل “الكبير أوي” الجزء الثامن والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2024 والذي يجسد بطولته الفنان أحمد مكي، ويشارك فيه العديد من نجوم الفن، حيث بدأ محمد سلام تصوير مشاهده في العمل، استعدًادًا لطرحه في الموسم الرمضاني القادم.

مشاهد تجمع محمد سلام وأحمد مكي

وحسب مصادر صحفية، بدأ محمد سلام تصوير مشاهده في المسلسل منذ شهر، وهناك بعض المشاهد التي جمعته ببطل العمل أحمد مكي، حيث عاد محمد سلام للوكيشن التصوير بـ المزاريطة؛ ليستأنف باقي مشاهده في العمل، ليصبح جاهزًا للعرض في رمضان المقبل.

محمد سلام يستأنف تصوير مشاهده

وفي الأيام الماضية، تداولت عدة شائعات حول استبعاد محمد سلام من الجزء الثامن لمسلسل الكبير أوي، وذلك بعدما اعتذر الأخير عن المشاركة في مسرحية زواج اصطناعي، هذه المسرحية الكوميدية، التي رفض محمد سلام المشاركة فيها، وتقديمها في ظل الوقت الراهن والأحداث المؤسفة التي يمر بها أشقائنا في قطاع غزة، من قصف ودمار شامل اجتاح البلاد، وأسفر عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا والأبرياء.

وحسب مصادر صحفية أكدت أن الفنان محمد سلام يشارك في المسلسل، ولن يتم الاستغناء عنه أو استبعاده، نظرًا لدوره المحوري، وأيضًا لشعبيته الساحقة، وكل ما ينشر حول استبعاده من العمل مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة.

اعتذار محمد سلام عن مسرحية زواج اصطناعي

يذكر أن محمد سلام كان اعتذر عن تقديمه المسرحية من خلال مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام، قائلًا: "بكرة المفروض أسافر الرياض عشان أعرض مسرحية "زواج اصطناعى فى موسم الرياض، المفروض أنها مسرحية كوميدية فيها أغاني، استعراضات، والمفروض نعرض يوم 30 أكتوبر".

وتابع: "المفروض نعرض وسط الأحداث اللى بتحصل فى غزة، أنا مش متخيل إنى أروح أعمل مسرحية وإخواتنا فى فلسطين بيتقتلوا، أنا مش هقدر أسافر، كان عندى أمل الفترة اللى فاتت أن العرض يتلغي أو يتأجل".

وأضاف: "أنا حاسس لو عملت كده هكون زي اللي بيقتلهم وهكون خذلتهم، أنا بعتذر جدًا عن المشاركة في موسم الرياض".