نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريدة سيف النصر تسخر من عمليات التجميل: "كله بيشد وينفخ والشفايف بقت قد القطايف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سخرت الفنانة فريدة سيف النصر، من الأشخاص الذين يقومون بإجراء عمليات تجميل مما تظهر ملامحهم بشكل غير طبيعي.

وتابعت فريدة سيف النصر، خلال مداخلة تلفزيونية عبر برنامج "تفاصيل" للإعلامية نهال طايل، المذاع عبر فضائية صدى البلد 2،:"لما بتقدمي كل حاجه بحب بتحسي.. لكن لما أنا أكون قاعدة ومصفرة وأقول فلإنه عامله.. طيب ما فلإنه أصغر منك، وأروح أعمل أبر ونفخ وشد ومط في وشي علشان أبقى حلوة وفي الأخر وشي يبوظ.. فيه إيه مالكم".

واستكملت حديثها قائلة أن الفنانة شادية وهند رستم وصباح جميلات للغاية، مشيرة إلى أنها ترفض القيام بعمليات تجميل كون ملامحها طبيعي وهي راضية عن شكلها.

واختتمت فريدة سيف النصر حديثها قائلة: "هويدا بنت صباح كانت قمر بمناخيرها الكبيرة، ربنا بيعمل للإنسان شكل حلو لكن الإنسان بيروح يعمل حاجات في وشة مش حلوة وبيعرض نفسه للخطر.. نجلاء فتحي بتظهر بأسنانا دون ما تعمل أسنان زي السيراميك في بوقها وسعاد حسني كانت طالعة بوزنها الزايد وده عامل جاذبية ليها".

مواعيد برنامج تفاصيل

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والأثنين والأربعاء من كل اسبوع من الساعه 8 مساءا حتى الساعه 10 مساءا والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الإحتماعية التي تمس حياتنا اليومية وتقدم حلول لهذه القضايا كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للسادة المشاهدين من اجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.