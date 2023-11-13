فريدة سيف النصر: "خسيت بسبب العين واللي بيحصل في فلسطين جبروت"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة فريدة سيف النصر، أن فقدانها 14 كيلو جرامًا من وزنها يعود إلى الحسد، لا دعم أهل غزة، مؤكدة أن زيادة ونقصان وزنها يرتبط بحياتها الفنية.

وأعربت عن حزنها للأحداث في فلسطين، مشيرة إلى استهداف الكيان الصهيوني لأطفال غزة، وتعبيرها عن إعجابها بالديانة اليهودية ورفض اليهود المتدينين لتصرفات الجيش الإسرائيلي.

تصريحات فريدة سيف النصر

كما علقت على أزمة بيومي وسلام خلال مداخلة تلفزيونية عبر برنامج "تفاصيل" للإعلامية نهال طايل، المذاع عبر فضائية صدى البلد 2،:"لما أنت عندك ملايين من الأجور متنزلش لحد علشان ينتجلك بكام مليون والأمثلة كتير.. أنا لما بهاجم حد ببقى عارفه أني مش هشتغل لكن مش فارق معايا".

واستكملت فريدة سيف النصر، حديثها قائلة أنها قامت بتركيب كاميرات حراسة بعد سرقتها من المنزل لأكثر من مرة، حيث تعرضت حقيبتها الخاصة للسرقة عدة مرات وأيضا اكسسوارات غالية الثمن وملابس باهظة الثمن.

وأختتمت فريدة سيف النصر حديثها قائلة: "أنا بتسرق وأنا نايمة لأني نومي تقيل.. يعني لو حد شالني وأنا نايمة مش هحس بيه، وقصة أن الفن حلال أو حرام في حاجه اسمها وسط وممكن الفنان يقول آه أو لأ على حسب إختياراته".

تفاصيل

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والأثنين والأربعاء من كل اسبوع من الساعه 8 مساءا حتى الساعه 10 مساءا والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الإحتماعية التي تمس حياتنا اليومية وتقدم حلول لهذه القضايا كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للسادة المشاهدين من اجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.