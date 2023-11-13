نادي الراسي تكشف رأيها في عمليات التجميل

القاهرة - محمد ابراهيم - عبرت الفنانة نادين الراسي، عن رفضها لعمليات التجميل والحقن، مشيرة إلى أن الجمال اللبناني يتجلى بالوجوه الطبيعية وأن عمليات التجميل تشوه وجوهنا بمرور الوقت"

كما شاركت تجربتها في مواجهة الحروب في لبنان خلال السبعينيات والثمانينيات في تصريحات تليفزيونية حيث تحدثت عن تأثيراتها النفسية وتجربتها في ظروف الحرب.

وفي سياق آخر أكدت حبها للأطفال، معربة عن تفضيلها للإنجاب لو كان الجنين صبيًا.

تصدرها جوجل

تصدرت نادين الراسى محركات البحث جوجل خلال الأيام الماضية، وذلك بسبب مشادة كلامية بينها وبين شقيقها الأصغر سيباستبان تطورت إلى اشتباكات بالايدى نتج عنها إصابات بالغة وكدمات فى أنحاء جسدها كما تسبب فى انهيار عصبي لها اسفر عن دخولها المستشفى لتمكث بجوار والدتها.

وتم انتشار فيديو يوضح ما حدث داخل المستشفى للفنانة نادين الراسي بعد تعرضها للضرب المبرح من قبل شقيقها بعد دخول والدتها العناية المركزة، ظهرت الراسي في الفيديو في حالة انهيار نفسي بعد الاعتداء عليها من قبل شقيقها، وظهرت بضربة فى الرأس وبعض الإصابات فى جسدها وذراعها ومحاولة الأطباء تهدئتها، فيما طالبتهم بضرورة محادثة الشرطة، وأكدت التقارير اللبنانية أن كل من نادين الراسى وشقيقها الأصغر سيباستبان قاما يتحرر محضر ضد بعضهما البعض فى قسم الشرطة بالقرب من المستشفى التى تمكث فيها والدتها.

أبطال العمل

ومن ناحية اخري، تشارك نادين الراسي في مسلسل "عرابة بيروت" عبر "منصة شاهد vip"، من بطولة نور الغندور، وجيسي عبدو، وكارول عبود، ورندا كعدي وغيرهم نخبة من النجوم.

قصة العمل

تدور قصة مسلسل عرابة بيروت عن واحدة من قصص المال والنفوذ والليل وجبروت بعض رجال المال والسياسة. يحكي عن أحداث هزت بيوت وشوارع بيروت، أحداثا شغلت الرأي العام وقتها، قصة قطعت قلوبا كثيرة في حقبة زمنية من الزمن الماضي ببيروت. سنستمتع معا بتلك الحكاية ونرى العالم بمنظور مختلف.