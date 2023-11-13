حورية فرغلي تفجر مفاجأة لجمهورها.. فما هي؟

القاهرة - محمد ابراهيم - شوقت الفنانة حورية فرغلي جمهورها، لمفاجأة جديدة من خلال فيديو شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

ماهي مفاجأة حورية فرغلي لجمهورها؟



وشاركت حورية فرغلي فيديو تعلن فيه عن مفاجأتها حيث قالت فيه: “مساء الخير أنا طالعالكوا النهاردة عشان أقولكوا انا بقالي من2018 كان آخر عمل ليا عملته مملكة الغجر وبعد كده من سنتين عملت أيام وفي جزء لسه منزلش”.



وتابعت قائلة: “بس الخير اللي هقوله النهاردة من ساعة ساحرة الجنوب الناس شافتني بطريقة مختلفة عن أعمالي التانيه عملت شخصيات مختلفة تماما”.

وأضافت: “عايزة اقولكوا إن أنا عندي فيلم وبذاكر من دلوقتي، والفيلم دا هيبقى تقريبا من أقوى الأفلام اللي أنا هعملها إن شاء الله.. انا مش عايزة احرقلكوا ولا اقول هو عبارة عن إيه لكن هو حاجة جديدة متعملتش قبل كده ومعايا نخبة من الفنانين فيه.



حورية فرغلي تتصدر التريند

وتصدرت الفنانه فرغلي قائمة البحث على جوجل خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد نشر صورتها على انستجرام أثناء خضوعها لعمليةتصوير الأنف، وأثارت الصورة تعاطف متابعيها نظرًا لتفاعلها مع التحديات الصحية، وقد قررت أن تخفي صبرها والآلام الداخلية.

آخر أعمال حورية فرغلي السينمائية

وكان آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي في السينما هو فيلم ظلال مهجورة، يضم عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب منهم السوري رشيد عساف، والفنان المصري حسن عبدالفتاح، والفنان الإماراتي منصور الفيلي، والنجمة السورية نادين، والنجم السوري زهير عبدالكريم وهياالقايدي من الإمارات وعبير اليوسف من مصر، وولاء عزام ودلع نادر، ولين برازي وأيوب الحجلي، فكرة وإخراج مجد طالب الحجلي،وسيناريو وحوار أيوب الحجلي، وتدور أحداثه في إطار غامض حول جريمة قتل، مدير تصوير الفيلم تامر جوزيف.





آخر أعمال حورية فرغلي الدرامية





ويعد مسلسل "أيام"، هو آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي الدرامية، الذي عرض في عام 2021، وشارك في بطولته عدد من النجوم ومنهم: أحمد صفوت، رياض الخولي، سلوى الخطاب، شيري عادل، لقاء سويدان، إلى جانب عدد كبير من النجوم، ومن تأليف سماح الحريري،وإخراج محمد أسامة.



