القاهرة - محمد ابراهيم - علق الفنان أحمد حلمي، على الأحداث الجارية في فلسطين، من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

"حسبي الله ونعمل وكيل" أحمد حلمي يعلق على جرائم الاحتلال الإسرائيلي

"حسبي الله ونعمل وكيل" أحمد حلمي يعلق على جرائم الاحتلال الإسرائيلي

نشر أحمد حلمي عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، من خلال خاصية القصص القصيرة، مقطع فيديو لطفله فلسطينية تتحدث عن الحرب.

وقال أحمد حلمي: “لو اتفرجت من غير صوت هتفتكرها بتحكي حدوتة أطفال.. لكن للأسف هي بتحكي حدوتة حرب مالهاش أي ذنب في أنها لا تعيشها ولا تشوفها ولا حتي تحكيها”.

وأضاف: “حسبي الله ونعم الوكيل.. ربنا يحميكي يارب”.

آخر أعمال أحمد حلمي

كان آخر ظهور لأحمد حلمي، هو مسرحية ميمو، وشارك في بطولتها هنا الزاهد، أحمد رزق، حمدي المرغني، محمد رضوان، رحمة أحمد، نور إيهاب، إنتاج كرافت ميديا، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.

وتم تقديم مسرحية "ميمو" خلال شهر فبراير الماضي كجزء من موسم الرياض، وقد لاقت على إعجاب كبير من الحضور، بما في ذلك عدد كبير من النجوم المعروفين.

وقد تلقت المسرحية إشادة واسعة من قبل النقاد ووسائل الإعلام في المملكة، وذلك يعود بشكل خاص إلى أنها أعادت أحمد حلمي إلى الساحة المسرحية بعد غياب دام لمدة 20 عامًا.

أحمد حلمي والإعلامي محمود سعد

"حسبي الله ونعمل وكيل" أحمد حلمي يعلق على جرائم الاحتلال الإسرائيلي

ويظهر الفنان أحمد حلمي في حلقة خاصة من SOLD OUT مع الإعلامي محمود سعد، اليوم الإثنين، وسوف يتحدث خلالها حلمي عن أسراره وذكرياته، ثم يليه فاصل غنائي يقدمه فريق وسط البلد بمصاحبة أوركسترا سينكوب بقيادة المايسترو چورج قلته.