انت الأن تتابع خبر طليقة تامر عاشور تخرج بمفاجأة بعد زواج طليقها من الإعلامية نانسي نور.. بماذا توعدت!!؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خرجت سمر أبو شقة طليقة المطرب تامر عاشور، يمفاجأة جديدة بعد زواج طليقها الفنان من الإعلامية نانسي نور خلال الأيام الماضية.

وقالت طليقة تامر عاشور عبر "إنستجرام" : "إزيكم عاملين إيه يارب تكونوا بألف خير، أنا طالعة علشان أقولكم حاجة مهمة جدًا استنوني إن شاء الله الأيام اللي جاية هتشوفوا مفاجأة حلوة أوي، وأنا متأكدة إنها هتعجبكم إن شاء الله"

وتفاعل متابعي سمر مع المقطع الذي نشرته وأكدوا على حماسهم الشديد لمعرفة الخطوة الجديدة التي ستعلن عنها عبر السوشيال ميديا.

من ناحية ـخرى نشرت نانسي نور الصورة من شهر العسل عبر ستوري حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام وظهرت معهما أحدى صديقاتها.

الجدير بالذكر أن تامر عاشور احتفل بزواجه على الإعلامية نانسي نور مساء الثلاثاء 10 أكتوبر الجاري، في أحد الفنادق الشهيرة بوسط البلد، واقتصر الحفل على الأقارب والأصدقاء المقربين.