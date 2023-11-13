انت الأن تتابع خبر هجوم شرس على نانسي عجرم بسبب ما فعلته في أمريكا.. مدير أعمالها يؤكد هذا الأمر!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شنت صفحات بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوم شرس على الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعد انتشار انباء أنها أحيت حفل زفاف رجل إسرائيلي الجنسية يهودي الديانة، في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية قبل أسبوعين.

وخرج مدير أعمل الفنانة جيجي لامارا عن صمته وكشف في تصريح صحفي، إنه لا أساس من الصحة لما يتم تداوله على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إحيائها حفل زفاف لرجل إسرائيلي الجنسية.

وأضاف: نجاح نانسي بيزعج ناس كتير عشان كده بيطلعوا شائعات عليها، يقولوا اللي هما عايزينه، احنا معروفين، نانسي معروف إنها لبنانية عربية أصيلة.

وسبق واتهم الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين نانسي عجرم بإحيائها حفل زفاف رجل إسرائيلي الجنسية قبل أسبوعين في نيويورك، ونشر مقطع فيديو من حفل الزفاف عبر حسابه على موقع

وكتب: نانسي عجرم تزعم بأنها تدعم القضية الفلسطينية وها هي منذ أسبوعين تغني في عرس يهودي صهيوني في نيويورك عنده الجنسية الإسرائيلية وكان في الحفل عشرات الجنود الصهاينة.. حلوة يا نانسي.