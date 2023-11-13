نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل وفاته.. تعرف على وصية عثمان محمد علي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة سلوى عثمان، عن سبب وفاة والدها، الفنان الكبير عثمان محمد علي، مشيرة في البداية إلى أنه توفي عن عمر يناهز 88 عامًا بعد معاناة مع جلطة في المخ.

وتحدثت عن وصية والدها، حيث أكدت أنه نصحها بالاعتناء بنفسها قبل رحيله.

سلوى عثمان ترند

تصدر اسم الفنانة سلوى عثمان تريند محركات البحث المختلفة، وذلك بعد إعلان وفاة والدها الفنان عثمان محمد علي بعد صراع مع المرض.

دعوة الفنانين

ودعا عدد كبير من الفنانيين والمتابعين لها بالصبر والسلوان ووالدها بالرحمة والمغفرة، من خلال حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة

وكتب نبيل الحلفاوي على موقع اكس قائلًا:" رحم الله الفنان الراقي المحترم عثمان محمد علي وخالص العزاء للزميلة سلوى عثمان وباقي أسرته وتلاميذه ومحبيه وللساحة الفنية".

وكتب الفنان إسلام إبراهيم على نعيًا للفنان عثمان محمد علي عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، قائلًا: “ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته خالص العزاء للفنانة سلوى عثمان”.

وقال إدوارد الذي استعان بأحد الشخصيات التي جسدها النجم الراحل:" مع السلامة يا عم حسين ربنا يرحم الفنان الكبير عثمان محمد علي ويصبر بنته الفنانة سلوى محمد علي ربنا يرحمك”.

حرص الفنان حمادة هلال على نعي الفنان الراحل عثمان محمد علي حيث نشر صورة للفنان الراحل عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليها، قائلًا: “الله يرحمك يا راجل يا طيب”.

ومن جانبه، كشفت الفنانة سلوى عثمان عن موعد جنازة الفنان الكبير عثمان محمد على غدًا الإثنين ظهرًا مسجد الشرطة الشيخ زايد والعزاء الثلاثاء في نفس المسجد.

الوصفة السحرية

تشارك الفنانة سلوى عثمان، حاليًا في مسلسل "الوصفة السحرية"، الذي يواصل صناعه إجراء التحضيرات الخاصة به، استعداد لطرحه قريبًا، وتظهر خلال الأحداث بدور حماة الفنان إسلام جمال ووالدة الفنانة بسمة داوود.