خالد جلال ينعى وفاة عثمان محمد علي

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أحمد جودة - القاهرة - نعى خالد جلال رئيس مدير الإنتاج الثقافي، بألم وحزن الفنان الكبير عثمان محمد علي، الذي وافته المنية أمس.

وقال خلال جلال: “حياته الفنية مليئة بالإبداع في عالمي السينما والتلفزيون.. وترك الراحل أثرًا لا ينسى في قلوب الجماهير”.

نعى نقابة المهن التمثيلية

نقابة المهن التمثيلية نعت ببالغ الحزن الفنان الراحل عثمان محمد علي، وتقدمت التعازي لأسرته وخاصة لابنته الفنانة سلوى عثمانة قائلة:' نسأل الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون.

رحل عن عالمنا الفنان عثمان محمد علي، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز 88 عامًا، وذلك حسبما صرح الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية.



وكشف الفنان عزوز عادل عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية جنازة الفنان الكبير عثمان محمد على غدا الاثنين ظهرا مسجد الشرطة الشيخ زايد والعزاء الثلاثاء نفس المسجد.

وسبق أن كشف الفنان عثمان محمد علي، قبل ثلاثة أشهر، سبب غيابه السنوات الماضية بعد مشاركته في مسلسل حي السيدة زينب عن الوسط الفني، مشيرًا إلى أن حالته الصحية وراء اختفائه، حيث عاني من نزيف حاد في المخ ونقل على إثرها إلى المستشفى، وأثناء رحلة علاجه قطع علاجه بظهور خاص في الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما والذي عقد في أغسطس الماضي.

حلقة عمرو الليثي

في حلقة فنية خاصة في العاشرة اليوم الإثنين نوفمبر الجاري يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي، الفنانة سلوى عثمان مع والدها الفنان الراحل عثمان محمد علي قبل أيام من وفاته، حيث ترك في رصيده الفني أكثر من 250 عمل فني.

وتتناول الحلقة ولأول مرة كشف العديد من الأسرار والكواليس الخاصة والتي تذاع ولأول مرة عن الفنان الراحل والذي يتحدث عن بدايته بالتمثيل ودفعته من النجوم ومنهم كرم مطاوع وحسن يوسف وجلال الشرقاوي، ومشاركته في العديد من الأعمال والمسلسلات ومنها الفرسان والفسطاط وابو جعفر النعمان، ولن اعيش في جلباب أبي، وعن علاقته بإبنته سلوي عثمان واخيها، ورأيه في مشوارها الفني