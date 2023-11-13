نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق الشيخ عن أغنية "النفس تهون": "فلسطين ستظل أرضًا عربية حرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان طارق الشيخ، عن سعادته بتفاعل الجمهور مع أغنيته "لما النفس تهون على النفس" التي قدمها تضامنًا مع أحداث فلسطين.

وقال الشيخ في تصريحات صحفية: "فلسطين ستظل أرضًا عربية حرة مهما فعل الاحتلال، ونحن جميعًا بني آدمين قبل أن نكون فنانين".

القضية الفلسطينية

دعم المطرب طارق الشيخ القضية الفلسطينية، وتضامن مع أهالي غزة الفترة الحالية ضد قصف المباني وقتل الأطفال بأبشع الطرق، من قبل الإحتلال الصهيوني، بطرح أغنيته الجديد التي تحمل اسم "لما النفس تهون علي النفس".

وشارك الشيخ جمهوره أغنيته الجديدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وعلق طارق الشيخ علي الأغنية قائلا: "لما ترتاح النفس على النفس وتموت الرحمة اللي مبنية علينا، نريد أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل”. من الشؤون. صبر الله أهلنا في فلسطين".

ومن ناحية أخري. كشف مؤخرا طارق الشيخ عن تحضيرة لعدد من الأغانى خلال هذه الفترة، حيث يطرحها أغنية أغنية على طريقة السينجل، وذلك بعد نجاح أغنية "الحساب برجولة" الذى طرحها مؤخرا وحققت نسب مشاهدة عالية.

وتابع أنه يحرص على تقديم أغان تلمس الشارع المصرى وتكون قريبة من الناس وتعبر عن كل شخص في الحياة

الموت يفجع طارق الشيخ

أعلن المطرب طارق الشيخ وفاة خاله، وذلك عبر صفحته الشخصية، موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وكتب طارق الشيخ، علي صفحته الشخصية: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله خالى أرجو الدعاء له بالرحمة".