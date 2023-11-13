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أحمد جودة - القاهرة - رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة الفنان القدير عثمان محمد علي، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز 88 عامًا، والد الفنانه سلوى عثمان. وذلك حسبما صرح الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية.





سيمون تنعي وفاة عثمان محمد علي





ونعت الفنانه سيمون الفنان عثمان محمد علي عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، قائلة: “وفاة الفنان عثمان محمد علي الله يرحمه البقاء لله.

نجوم الفن ينعون وفاة عثمان محمد علي





وشاركت الفنانة سوسن بدر في نعي وفاة الفنان عثمان محمد علي عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، قائلة: “خالص العزاء في وفاة الفنان الكبير عثمان محمد على والد الفنانة سلوى عثمان”.

وحرص الفنان إدوارد على نعي الفنان الراحل عثمان محمد علي حيث إستعان بإحدى الشخصيات الفنية التي جسدها في إحدى أعماله،وعلق عليها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، قائلًا: “مع السلامة يا عم حسين ربنا يرحم الفنان الكبيرعثمان محمد علي ويصبر بنته الفنانة سلوى محمد علي ربنا يرحمك”.

وكتب الفنان إسلام إبراهيم على نعيًا للفنان عثمان محمد علي عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة“إنستجرام”، قائلًا: “ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته خالص العزاء للفنانة سلوى عثمان”.

ونعت الفنانة داليا مصطفى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” قائلة: "ربنا يرحمك ويغفر لك يارب.. ممكن تدعو له بالرحمة".



وفي سياق متصل حرص الفنان حمادة هلال على نعي الفنان الراحل عثمان محمد علي حيث نشر صورة للفنان الراحل عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليها، قائلًا: “الله يرحمك يا راجل يا طيب”.

ونعت الفنانة نهال عنبر الفنان الراحل عثمان محمد علي حيث نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة الفنان الراحل، وعلقت: “انتقل إلى رحمة الله الفنان الكبير / عثمان محمد علي، والد الزميلة الفنانة/ سلوي عثمان.عن عمر ٨٨ عام بعدصراع مع المرض.أسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة”.