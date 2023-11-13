نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة.. نقابة الممثلين تنعي أسرة الفنان عثمان محمد علي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت نقابة المهن التمثيلية علي نعي أسرة الفنان الراحل عثمان محمد علي الذى رحل عن عالمنا مساء اليوم الأحد.

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ ولابنته الفنانة سلوي عثمان؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون.

موعد جنازة الفتات عثمان محمد علي

ويذكر ان كشفت الفنانة سلوى عثمان عن موعد جنازة الفنان الكبير عثمان محمد على اليوم الإثنين ظهرًا مسجد الشرطة الشيخ زايد والعزاء الثلاثاء في نفس المسجد.

تشارك الفنانة سلوى عثمان، حاليًا في مسلسل "الوصفة السحرية"، الذي يواصل صناعه إجراء التحضيرات الخاصة به، استعداد لطرحه قريبًا، وتظهر خلال الأحداث بدور حماة الفنان إسلام جمال ووالدة الفنانة بسمة داوود.

أبطال مسلسل الوصفة السحرية

ويضم في قائمة أبطاله كلًا من: شيرى عادل، إسلام جمال، ميرهان حسين، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم

أخر أعمال سلوي عثمان محمد علي

وفي سياق آخر، شاركت الفنانة سلوى عثمان، مؤخرًا في مسلسل "نصي التاني"، وجسدت خلاله دور والدة النجم علي ربيع، وهو بطولة علي ربيع، محمود البزاوي، رنا رئيس،محمد محمود، وفاء عامر، أسماء أبو اليزيد، بسنت شوقي، ياسمين رئيس، ميرنا نور الدين، جيلان علاء، إيمان السيد، وغيرهم، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج عمرو صلاح.