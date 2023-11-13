إيمان العاصي تحث جمهورها: "لا توقفوا الحديث عن فلسطين"

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الفنانة إيمان العاصي، دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، بسبب ما يحدث له من إبادة جماعية وتهجير من منازلهم وقتل أطفالهم، وذلك من خلال مشاركتها لمنشورات تدعم القضية الفلسطينية، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

منشور إيمان العاصي

وكتبت في منشور جديد تتضامن به مع الشعب الفلسطيني قائلة:”لا نتوقف عن الحديث عن فلسطين الوضع أسوء بكثير من الأول كفاية تقارير المستشفيات وبشاعة الموقف.. اوعى تصدق العدو عشان ضميرك يهدا ويرتاح.. الوضع يزداد سوء وأكثر عذاب من بداية الحرب الموت الأول كان بالتفجير دلوقت.. بالتفجير والتجويع والجفاف من قلة المياه”.



وتابعت: “المصاب لا يجد مستشفى تداويه والاصابات عندهم مش الإصابات اللي متعارف عليها.. اصابتهم حروق خطيرة وبتر أطراف بلا مسكن للآلام وأكثر.. تركوا الأطفال وحيده في المستشفيات.. يواجهون مصير مؤلم ومخيف. نزوح ورا نزوح نكبه أخرى أشد قسوة ورعب.. لا تمل الحديث...صوتك صوتهم”.



آخر أعمال إيمان العاصي

يذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي كان مشاركتها في مسلسل جعفر العمدة الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023 والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في الموسم.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

و المسلسل من بطولة محمد رمضان، إيمان العاصي، منة فضالي، هالة صدقي، ميكساب، أحمد داش، أحمد فهيم، عصام السقا، دعاء حكم، جوري بكر، منذر رياحنة، طارق النهري، مجدي بدر، وتأليف وإخراج محمدسامي.