إلهام عبد البديع: مكنتش بغير علي زوجي في الأول لهذا السبب

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة إلهام عبد البديع، وزوجها الملحن وليد سامي ضيفا في برنامج "البيه والهانم"، الذي تقدمه الإعلامية نورين شحاتة والإعلامي ممدوح الشناوي، الذي يتم عرضة عبر شاشة القاهرة والناس.

وخلال فقرة الحلقة، شاركت إلهام عبد البديع وزوجها في لعبة الأسئلة المقدمة من البرنامج، حيث تضمنت أسئلة فكاهية مثل أكثر شيء يسعد الآخر وسر لا يعرفه كل منهما عن الآخر، وقد أضفت هذه الفقرة جوًا من الضحك واللعب بين إلهام وزوجها الملحن وليد سامي

وكشفت إلهام عبد البديع أنها في البداية لم تظهر غيرة تجاه زوجها، لكن حاليًا أصبحت غيورة بشكل كبير. قالت: "ما كانش فيه غيرة أوي لأني واثقة فيه وهو واثق فيا، لحد من قريب ربنا ما يوريكي الوش التاني".

وتابعت إلهام عبد البديع: العلاقة بين أي شخصين لا تستمر لو دخل الشك بينهما، وأنا وهو شغالين في وسط واحد وهو عنده أصحاب بنات وأولاد وأنا كذلك وما ينفعش يكون في شك.

من هي إلهام عبد البديع

الهام عبد البديع من مواليد أكتوبر حصلت على درجة البكالوريوس في مجال النظم والمعلومات من أكاديمية القاهرة، بالإضافة إلى إعداد الماجستير في مجال إدارة الأعمال،وشاركت في الكثير من الأعمال منها باب الخلق، آدم وجميلة، لعبة الموت، المرافعة، مكان في القصر، نظرية عمتي، عمر وسلمى 3، يوم مالوش لازمة، أهواك،

ولاد تسعة، طاقة القدر، يونس ولد فضة، وغيرها من الأعمال التي تركت بصمة في قلوب جمهورها.

مسلسل أسيل

والجدير بالذكر آخر أعمال الهام عبد البديع مسلسل "أسيل"، والمسلسل من بطولة ثراء جبيل، وباسل الزارو، وأحمد سلطان، وسلوى محمد علي، وإلهام عبد البديع، وبدرية طلبة، وإسراء

رخا، وأحمد بلال، وملك بدوي، وحسن العدل، وياسر صادق وعدد آخر من الوجوه الشابة، والعمل من تأليف محمد جلال، وإخراج معتز حسام،.وتدور أحداثه في إطار اجتماعى ويطرح أكثر من قضية.