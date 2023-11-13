رانيا محمود ياسين لـ سهر الصايغ بعد تعرضها لحادث: "قدر ولطف"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة رانيا محمود ياسين، على دعم الفنانة سهر الصايغ، وذلك بعد تعرضها لحادث سير مروع بسيارتها اليوم.

رانيا محمود ياسين تدعم سهر الصايغ



وشاركت رانيا محمود ياسين صور تجمعها بسهر الصايغ، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.



وعلقت على الصور قائلة: “حبيبتي وأختي الجميلة سهر الصايغ الحمد لله على سلامتك دايما بالصحة وعافية قدر ولطف وسهر يا جماعةالحمدلله زي الفل بحييك يا أختي الجميلة”.





سهر الصايغ تتعرض لحادث سير

وكان قد كشفت الفنانة سهر الصايغ عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن تعرضها لحادث سير مروع فيمنتصف الطريق، ونقلت على إثره لأحد المستشفيات للاطمئنان على حالتها.



وعلقت على صور الحادث: "الحمد لله عملت حادثه امبارح والعربيه بالكامل اتحشرت فوق جزيره في نص الطريق قدر الله وما شاء فعل….مش ده المهم …المهم اني فهمت معني دعوة ربنا يوقفلك ولاد الحلال …انا الحمد لله ربنا وقفلي نحو ٣٠ ابن حلال..شالوا العربيه حرفيًاوماسبونيش غير والعربيه علي الاسفلت..اشكركم جدا وكتر الف خيركم …حقيقي مصر فيها رجاله".





آخر أعمال سهر الصايغ

ويذكر ان اخر أعمال سهر الصايغ مسلسل “بابا المجال” والذى عرض فى رمضان الماضي وشارك فى بطولته كل من مصطفى شعبانوجومانا مراد وباسم سمرة ورياض الخولي، وسوسن بدر وسما إبراهيم، المسلسل من تأليف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبوعلي وعصام العرجانى.

