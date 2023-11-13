نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصريا لـ "free time".. رنا سماحة تكشف كلمات أغنية "عاملة عبيطة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة رنا سماحه من خلال برنامج “ free time “تقدمه الاعلامية نسمهار الصغير والاعلامية يارا احمد علي شاشة قناة هي عن اغنيتها الجديدة " عامله عبيطة "حصري لبرنامج فري تايم قبل طرحها قائلة: إهداء لكل المزيفين.

ما هي تفاصيل أغنية عاملة عبيطة؟

أغنية عاملة عبيطة هي من كلمات "احمد حسن" والحان "سامر ابو طالب "وتوزيع "خليل وشندي "..

وتقول كلمات الاغنية:-

( قاعدة وساكتة وباصه عليكم..كاشفة وشوشكم وسط الزيطة فاهمة وسامعه وعارفة وقاريه عنيكم..فاهمة الكل وعاملة عبيطة )

رنا سماحة عن أغنية عاملة عبيطة: اهداء لكل المزيفين

وقالت الفنانة رنا سماحة: الأغنية اتعملت للناس اللي بوشين في حياتنا واللى عاملين حبايبنا وهما قي الاخر من ورانا بيضربونا في ضهرنا وبيتكلموا علينا..

تعاونت رنا سماحة في الميني ألبوم، فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والمؤلفين والمحلنين، وتقدم خلال الألبوم لونًا جديدا من الأغاني التي لم يعتاد عليها الجمهور، واختارت رنا أغنيتين حتى الآن وهما من تأليف سلمى رشيد، وأسامة محرز، ومن ألحان مودي سعيد محمد خلف، وتوزيع عمر إسماعيل، وأحمد عبد السلام.





ما هي آخر أعمال الفنانة رنا سماحة ؟



وفي سياق متصل، يذكر أن آخر أعمال الفنانة رنا سماحة هي أغنية طوب الأرض كانت آخر أعمال رنا سماحة، تعاونت فيها مع الشاعر محمود سليم، ألحان تيام على، توزيع تامر نور، تنفيذ وليد نجم، وسامر أبو طالب، ومن إنتاج شركة هورفات للإنتاج الفني

رنا سماحة من برنامج free time

ما هي تفاصيل برنامج free time ؟



برنامج “ free time “تقدمه الاعلامية يارا احمد والاعلامية نسمهار الصغير علي شاشة قناة هي يوم الخميس وتستضيف من خلاله عددا من نجوم الفن وتناقش اهم القضايا المطروحة بين الجمهور.

