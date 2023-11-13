نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارمن سليمان تتسبب في بكاء رنا سماحة في "free time" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بكاء رنا سماحة والسبب كارمن سليمان!

بكت الفنانة رنا سماحه في برنامج “ free time “تقدمه الاعلامية يارا احمد والاعلامية نسمهار الصغير علي شاشة قناة هي بعد تأثرها بكلام المطربة كارمن سليمان حيث قالت: (بحب رنا سماحه أو ي وهي اطيب قلب ممكن تقابله في حياتك ومش منفسنه وبتتمني الخير للناس كلها وانا سعيدة إنه ا صاحبتي )..

رنا سماحة

رنا سماحه تتحدث عن علاقتها بالفنانة كارمن سليمان

واضافت الفنانة رنا سماحه: كارمن من الناس القليلة اللي طلعت بيها من الوسط الفني وماعندهاش اي مشكلة إنه ا تشاركك اي معلومة وانا بتمني ليها السعادة والتوفيق في حياتك.

رنا سماحة تستعد لطرح الميني البوم الخاص بها

تعاونت رنا سماحة في الميني ألبوم، فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والمؤلفين والمحلنين، وتقدم خلال الألبوم لونًا جديدا من الأغاني التي لم يعتاد عليها الجمهور، واختارت رنا أغنيتين حتى الآن وهما من تأليف سلمى رشيد، وأسامة محرز، ومن ألحان مودي سعيد محمد خلف، وتوزيع عمر إسماعيل، وأحمد عبد السلام.





ما هي آخر أعمال الفنانة رنا سماحة ؟



وفي سياق متصل، يذكر أن آخر أعمال الفنانة رنا سماحة هي أغنية طوب الأرض كانت آخر أعمال رنا سماحة، تعاونت فيها مع الشاعر محمود سليم، ألحان تيام على، توزيع تامر نور، تنفيذ وليد نجم، وسامر أبو طالب، ومن إنتاج شركة هورفات للإنتاج الفني

ما هي تفاصيل برنامج “free time”

برنامج “ free time “تقدمه الاعلامية يارا احمد والاعلامية نسمهار الصغير علي شاشة قناة هي يوم الخميس وتستضيف من خلاله عددا من نجوم الفن وتناقش اهم القضايا المطروحة بين الجمهور.

من حلقة رنا سماحه من برنامج free time



