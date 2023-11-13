نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رنا سماحة: “تامر حسني “ مثلي الأعلي وغنا في فرحي ببلاش! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة رنا سماحه من خلال برنامج “ free time “تقدمه الاعلامية يارا أحمد والاعلامية نسمهار الصغير علي شاشة قناة هي: الفنان "تامر حسني " مثلي الاعلي من اول بدايته وبحترم رحلة نجاحه..

وصرحت الفنانة رنا سماحة علاقتي بالفنان تامر حسني هايله جدا وجاملني في فرحي وجالي for free وباخد رايه في الاغاني اللي بقدمها.

ما هي تفاصيل برنامج “free time”؟



برنامج “ free time “تقدمه الاعلامية يارا احمد والاعلامية نسمهار الصغير علي شاشة قناة هي يوم الخميس وتستضيف من خلاله عددا من نجوم الفن وتناقش اهم القضايا المطروحة بين الجمهور.

ما هي آخر أعمال تامر حسني الغنائية ؟

وفي سياق منفصل يذكر أنه قد نجح نجم الجيل تامر حسني في الحفاظ على صدارة يوتيوب واحتلال التريند بكليب "حوا" وحقق نسب مشاهدة عالية نحو 12 مليون مشاهدة، وحصل على إشادة كبيرة من الجمهور.

وتعد أغنية حوا هى الأغنية الثالثة من ألبوم الصيف هرمون السعادة وهى من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع علي فتح الله ومكساج مودي منير والكليب من إخراج تامر حسني.

ما هي آخر أعمال تامر حسني السينمائية ؟

وفي سياق متصل يذكر أن فيلم "تاج" هو آخر أعمال الفنان تامر حسني السينمائية، ويضم الفيلم عدد من النجوم أبرزهم دينا الشربيني، ساندي، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

ينتمي فيلم تاج لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" السوبر هيروز في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات، ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية.