فن ومشاهير

رد فعل رنا سماحة حال خيانة زوجها لها.. وتؤكد: "مينفعش اتخان"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

القاهرة - محمد ابراهيم - اكدت الفنانة رنا سماحه في برنامج “ free time “تقدمه الاعلامية  يارا احمد والاعلامية نسمهار الصغير علي شاشة قناة هي إنه ا ماينفعش تتخان.

 

79a9dcadc6.jpg
من برنامج free time 

ما تعليق زوج الفنانة رنا سماحة

 

واضاف زوج الفنانة رنا سماحة الملحن سامر ابو طالب قائلًا  : ان رنا مش بس مطربة جامدة لا هي كمان صديقتي الصدوقة وبعيد عن إنه ا زوجتي وام اولادي انا باخد رايها في كل حاجة.

ما هي تفاصيل برنامج free time ؟

 

برنامج “ free time “تقدمه الاعلامية يارا احمد والاعلامية نسمهار الصغير علي شاشة قناة هي يوم الخميس وتستضيف من خلاله عددا من نجوم الفن وتناقش اهم القضايا المطروحة بين الجمهور.

483cc4d21f.jpg

رنا سماحة تستعد لطرح الميني البوم الخاص بها 

 

 تعاونت رنا سماحة في الميني ألبوم، فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والمؤلفين والمحلنين، وتقدم خلال الألبوم لونًا جديدا من الأغاني التي لم يعتاد عليها الجمهور، واختارت رنا أغنيتين حتى الآن وهما من تأليف سلمى رشيد، وأسامة محرز، ومن ألحان مودي سعيد محمد خلف،  وتوزيع عمر إسماعيل، وأحمد عبد السلام.  

 

12ec46b831.jpg

ما هي آخر أعمال الفنانة رنا سماحة ؟

 وفي سياق متصل، يذكر أن آخر أعمال الفنانة رنا سماحة هي أغنية طوب الأرض كانت آخر أعمال رنا سماحة، تعاونت فيها مع الشاعر محمود سليم، ألحان تيام على، توزيع تامر نور، تنفيذ وليد نجم، وسامر أبو طالب، ومن إنتاج شركة هورفات للإنتاج الفني.

f72c2b2798.jpg
مريم الجابري

مريم الجابري

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا