سلوى عثمان تتصدر تريند إكس.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر إسم الفنانة سلوى عثمان، خلال الساعات الاخيرة، تريند تطبيق التغريدات إكس تويتر سابقا، وذلك بعد الإعلان عن وفاة والدها الفنان القدير عثمان محمد علي.



وفاة الفنان عثمان محمد علي

رحل عن عالمنا اليوم الفنان القدير عثمان محمد علي، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز 88 عامًا، والد الفنانه سلوى عثمان. وذلكحسبما صرح الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية.





نجوم الفن ينعون وفاة الفنان عثمان محمد علي





وكتب نبيل الحلفاوي على موقع اكس قائلًا:" رحم الله الفنان الراقي المحترم عثمان محمد علي وخالص العزاء للزميلة سلوى عثمان وباقيأسرته وتلاميذه ومحبيه وللساحة الفنية".

وكتب الفنان إسلام إبراهيم على نعيًا للفنان عثمان محمد علي عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة“إنستجرام”، قائلًا: “ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته خالص العزاء للفنانة سلوى عثمان”.

وقال إدوارد الذي استعان بأحد الشخصيات التي جسدها النجم الراحل:" مع السلامة يا عم حسين ربنا يرحم الفنان الكبير عثمان محمدعلي ويصبر بنته الفنانة سلوى محمد علي ربنا يرحمك”.

حرص الفنان حمادة هلال على نعي الفنان الراحل عثمان محمد علي حيث نشر صورة للفنان الراحل عبر حسابه الرسمي بموقع تبادلالصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليها، قائلًا: “الله يرحمك يا راجل يا طيب”.



وشاركت الفنانه سيمون في نعي وفاة الفنان عثمان محمد علي عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، قائلة: “وفاة الفنان عثمان محمد علي الله يرحمه البقاء لله.



ونعت الفنانة نهال عنبر الفنان الراحل عثمان محمد علي حيث نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة الفنان الراحل، وعلقت: “انتقل إلى رحمة الله الفنان الكبير / عثمان محمد علي، والد الزميلة الفنانة/ سلوي عثمان.عن عمر ٨٨ عام بعدصراع مع المرض.أسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة”.

وشاركت الفنانة سوسن بدر في نعي وفاة الفنان عثمان محمد علي عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، قائلة: “خالص العزاء في وفاة الفنان الكبير عثمان محمد على والد الفنانة سلوى عثمان”.



ونعت الفنانة داليا مصطفى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” قائلة: "ربنا يرحمك ويغفر لك يارب.. ممكن تدعو له بالرحمة"