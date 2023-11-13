نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما سر الجلسة السرية التي تجمع الكينج وأحمد فهمي ومدير أعماله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد مساء أمس تجمع كلًا من الكينج محمد منير والفنان أحمد فهمي ومدير أعماله، وذلك داخل إحدي المولات الشهيرة بمنطقة الشيخ زايد.

وبعد هذه الجلسة السرية رجح البعض بأن هناك احتمالية وجود تعاون فني بينهم قريبًا.

الكينج وأحمد فهمي

ما هي آخر أعمال الكينج محمد منير ؟

وفي سياق متصل يذكر أن آخر أعمال الكينج محمد منير هي أغنية حققت “الساحل الشمالي” الذي جمعته لأول مرة بالفنانة ميريام فارس، وقد حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحها عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب".

أغنية الساحل الشمالي التي يتعاون فيها الكينج محمد منير مع ميريام فارس لأول مرة من كلمات وألحان وتوزيع محمد رحيم، وحققت نجاحا كبيرا فور طرحها.

محمد منير

ما هي آخر أعمال الفنان أحمد فهمي الدرامية؟

وفي سياق متصل يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فهمي في مسلسل "سفاح الجيزة" على منصة شاهد الرقمية، وقد تصدر المسلسل تريند مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنا مع عرضه.

وجسد الفنان أحمد فهمي خلاله قصة المسلسل شخصية “قذافي فراج” الشهير بسفاح الجيزة الحقيقي، الذي ارتكب 4 جرائم قتل بشعةبشكل درامي، خلال عامي 2015 و2017، وأيضا ارتكب العديد من الجرائم الأخرى، ومن بينها النصب، ثم تسببت صدفة في فضح جرائمه لينتهي به الحال أمام حبل المشنقة مواجها حكما بالإعدام الذي لم يتم تنفيذه حتى الآن.

ومسلسل سفاح الجيزة بطولة كلا من الفنان أحمد فهمي، باسم سمرة، ركين سعد، ميمي جمال، حنان يوسف، صلاح عبدالله، وإخراجهادي الباجوري، ومن تأليف محمد صلاح العزب.

آخر أعمال الفنان احمد فهمي السينمائية

وشارك الفنان أحمد فهمي في فيلم "مستر إكس" والذي قام بطولته، مع زوجته الفنانة هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور،محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.

وتدور أحداث فيلم مستر إكس حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.